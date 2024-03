Plazo abierto para inscribirse en el curso de cuidados compartidos

La Concejalía de Benestar Social de Silleda, en colaboración con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Pontevedra (Afapo), trae de nuevo el curso de formación Cuidados compartidos. El ciclo dispone de un total de 25 plazas y se impartirá durante tres jornadas de este mes de marzo. Forma parte del Programa de intervención integral de atención a personas con alzhéimer y otras demencias y familias cuidadoras.

El curso está destinado a miembros de familias cuidadoras no profesionales. Serán sesiones en las que se abordarán cuestiones como los síntomas cognitivos y no cognitivos, terapias no farmacológicas, la comunicación con las personas que padecen demencia o el autocuidado de la persona cuidadora. El programa se impartirá en el Centro Social de Silleda los días 18, 20 y 22 de este mes, los dos primeros en horario de 16:30 a 19:30 y el último, que es un viernes, con finalización una hora antes. Las personas interesadas pueden inscribirse hasta el miércoles, día 13, en el departamento de Benestar Social.