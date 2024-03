Cumprir 101 logo de traballar “máis ca un tractor”

“Traballou moitísimo, na casa e fóra da casa. Traballou máis ela que os tractores de agora”, afirma Marisa Moreira sobre a súa nai, María del Carmen Fernández Caramés, que onte cumpría 101 anos. “Axudoulle ao seu pai a facer a casa carrexando a pedra”, engade a orgullosa filla, que remacha tirando de filosofía popular: “O traballo non mata a ninguén”.

A centenaria, con Pena, Troitiño, a súa filla, o seu xenro, a súa neta e o marido desta. / Cedida

María del Carmen Fernández Caramés veu ao mundo o 2 de marzo de 1923. Ou iso din os papeis, “porque antes non se podía ir a Silleda todos os días. Eu mesma estou inscrita un día distinto do que nacín”, indica a filla. Naceu no lugar de Barreiro (Escuadro), onde viviu sempre labrando o campo e coidando das vacas, primeiro rubias do país e logo de leite. Casou con Enrique Moreira, da veciña parroquia de Moalde, e tiveron unha filla, que tamén quedou na casa familiar e que lle deu tres netas. Con elas, co seu xenro Manuel e coa única bisneta que ten polo de agora celebrou onte María Carmen o seu centésimo primeiro aniversario.

Non foi a única homenaxe que recibiu a avoa de Escuadro. Ao seu fogar acudiron onte a alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, e a concelleira de Benestar Social, Ángela Troitiño Gil, para felicitala en nome de toda a veciñanza do concello, que conta a día de hoxe con varias personas centenarias.

Sen ir máis lonxe, en Escuadro hai alomenos outras dúas mulleres nacidas en 1923, Manuela e Concha, que cumpren en xuño e en setembro, respectivamente, polo que María Carmen é a maior. A súa saúde resentiuse a raíz dunha caída que sufriu hai dous anos e que lle costou a rotura da cadera. “Aínda andivo unha temporada co tacatá, pero fixo un ano en decembro que está coa silla de rodas”, lembra a súa filla, unha das poucas persoas ás que aínda recoñece sempre.