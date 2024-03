Bervia, el río que atraviesa Lalín

El río Bervia, y no Pontiñas, es el río que atraviesa Lalín y desemboca en el Dezón, entre Donsión y Cristimil. En un documento inédito, titulado Donación de Donsión ó Mosteiro de Antealtares. Feita por Nuño, Diácono, da prole do rei D. Silón, Año 968, se cita el río Bervia. Este extraordinario documento fue transcripto al latín por Buenaventura Cañizares de una copia-traslado del año 1779. Se encuentra en el Archivo de la Catedral de Lugo: Traslado de los Privilegios... nº 44. Ramón María Aller entregó la copia del documento hecha por Cañizares al Museo Provincial de Pontevedra, que lo publicó en su Revista nº III, Año 1944 (págs. 224-227).

Uno de los molinos que jalonan el cauce fluvial. | // AVN / Antonio Vidal Neira

El documento de la donación de Donsión al Monasterio de Antealtares, hecha por Nuño, diácono descendiente del rey Don Silón, en el año 968, reza así:

Eu Nuño, diácono, da prole Silón, sulguei oportuno con devoto ánimo e pola miña propia vontade o facer unha escritura de legado e donación das miñas propias herdades, que teño no val de Deza, na vila chamada Filgueira, tamén coñecida por Silón, que foi do meu pai Don Silo; esa mesma vila como está íntegramente cas suas lindes máis antigas, e cos vilares que están fora dos confins da vila, coas casas, edificios, homes libres e servos (coa súa descendencia), que alí moran, e tamén nesa vila a eirexa de Santa Baia, fundada polos meus devanceiros, cos seus dextros en derredor; deste xeito o concedo a Deus Todopoderosos, a Stma Virxe María e tamén ós Apostolos Pedro, Paulo, Santiago e Tomás, e ó bispo S. Nicolau e ó mosteiro nomeado Antealtares e os irmaos (monxes) que ali perseverasen en vida santa, para que os anteditos Santos intercedan por mín e polos meus pecados, e os monxes que alí moran teñan unha axuda temporal e consiga eu a salvación eterna.

Dou e ofrezo tódolo sinalado cos seus termos e confins antigos, dende alí onde limita con Vergazos pola fontela (regueiro) que nace entre as mámoas e baixa o río Bervia e logo en direito ó límite que separa dunha Barcia, e dende aquela fontela costeando ata o Porto da Laxe, onde está espetada unha laxe, cóncava e con inscripción, que divide a auga polo medio como se ve no suco de escuma que fai; dende alí, polo mesmo regueiro cada a Montouto e logo polo valiño (pequeño val), sito entre Montouto e a Serra de Seixas (hoxe, monte ou penas de A Granxa), ata que vai parar no Bervia.

E dou tamén as tres cuartas partes da Vila de Perselío tal como é circundada pola auga do Laxelas (regueiro de A Laxe) e do Bervia; por unha banda como baixa o Laxelas ata o Dezón e pola outra dende ese río ata o Bervia e despois polo Bervia ó Valiño que hai entre Montouto e a Serra de Seixas, e de alí ós xa citados termos de Donsión seguindo pola auga do Dezón deica chegar a Vila Mala, e logo directamente á mámoa das penas nadivas (naturais sen traballar) que están por riba de Vila Mala e deseguido cara á Pena Raxoi que é natural, con gravados e inscripcións, e por A Penela(s) que separa Filgueira (alí hoxe Filgueiroa) de Donsión, peneda natural gravada e con inscripción e sigue á Retorta de Porto Cusanca e cara á Pena de Don Odoario, gravada e con inscripción, onde hai unha arca, non moi cativa (enterramento megalítico) e prosigue ata a pena nadiva que ten gravados e inscripcións e cara ó Oural onde hai unha pena gravada e continúa o muiño de Vimara Baltario e ós limites de Vergazos.

Da “Vila de Obali”, a décima parte. Da “Vila de Vergazos”, a décima parte. Da “Vila Mala” todala miña herdade que alí adquireu meu antepasado que foi o Rei Don Silon.

Deste xeito, concédollo e ofrézollo todo ó mosteiro de Antealtares.

Se alguén, e coido non farán, da miña xinea ou allea, quixer interrumpir ou atentar contra esta miña disposición e legado, sexa maldito e excumulgado e segregado de toda asamblea cristiana; quede cego e con Datán e Abirón estea condenado eternamente; endexamais participe dos gozos da Xerusalen celestial e polo seu atrevemento temerario pague ó dito mosteiro aquelas vilas dobradas o triplicadas e pague seis libras de ouro ó fisco real e o meu legado siga tendo firme valor.

Engado tamén a esto, tódolos homes libres que viven na vila e por parte do mosteiro deixen que sigan facendo os labores que tiñan de costume.

Fixose a escritura de legado donación ó mosteiro e foi concedida na era milésima sexta e idus de Febreiro.

Nuño, diácono, da prole de Silón, confirmo ca miña mau o expresado neste documento. Osorio Ramariz conf., Ramiro Siloniz conf., Gunterigo Iustiz conf., Nuño Ermiariz conf., Fernando Gutierrez conf., Sarra… conf., ra… c… tan ulo… conf., Visclamundo presbítero conf., Aldebredo abad conf…., Azendon conf…. Diácono conf., Gundesindo diácono conf., Nuño Iañez conf…., …conf. Froilo… Pedro testigo. Ramiro diácono conf. e puxo o documento por escrito.

De este extraordinario documento es necesario aclarar que el territorio en el que estaba situada la villa de Donsión, a que hace referencia el texto, era mayor y se conocía por Felgaria (Filicaria), que etimológicamente significa lugar de “fentos”. En aquella época las parroquias eran más grandes que ahora y la mayoría de las iglesias eran de tipo patrimonial, o sea, propiedad de familias señoriales. Al hacerse, posteriormente, dos parroquias, Filgueira y Donsión, quedó fuera lo que hoy conocemos como Filgueiroa (Donramiro), diminutivo de Filgueira.

[Nota: Lo que aparece puesto entre paréntesis son aclaraciones para que se entienda mejor el texto]