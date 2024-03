Un inicio de récord para el atletismo estradense

Lograr medallas gallegas durante ocho fines de semana consecutivos es algo al alcance de muy pocos clubes. Lograrlo con siete atletas y en diferentes modalidades, todavía más. Esa es la gesta que ha conseguido realizar el Atletismo A Estrada en estas primeras semanas de la temporada 2024, números que quedarán para la historia de este joven club que cada año sigue alcanzando nuevas cotas. Este es un repaso a ese inicio de récord pero también un reconocimiento al trabajo que cada día realiza el club, sus atletas y su entrenador, Marcos Otero, un trabajo que, años después de iniciarse, está dando sus frutos en forma de podios.

El camino de medallas para el Atletismo A Estada comenzó el día 7 de enero, cuando su atleta Laura Carracedo disputó el Campeonato Gallego de Campo a través cedida en las filas del Ourense Atletismo. Terminaron como subcampeonas en categoría Sub-20. El fin de semana siguiente fue el turno de Arauia Al Bachere y Lía Vázquez, quien disputaron la Copa de Galicia absoluta de clubes en pista cubierta con el Ourense. Consiguieron colgarse la medalla de oro.

A partir de ahí comenzaron los campeonatos gallegos individuales, que arrancaron con tres medallas, dos de oro y una de plata, firmadas por Martín Ruibal en el Gallego Sub-23. Al final de semana siguiente llegó el Autonómico Absoluto, donde Arauia Al Bachere sumó una importante medalla, la de plata en los 400 metros. El quinto fin de semana la protagonista fue Natalia Rivas. La marchadora del Ría de Ferrol que entrena con los estradenses logró el bronce en el Campeonato Gallego Absoluto.

La lista de medallas la amplió después Carla Pintor, medalla de bronce en los 300ml del campeonato galego Sub-16 en pista cubierta. El séptimo fin de semana llegó una medalla inesperada, en este caso gracias al fondista Nico Lorenzo, quien se proclamó subcampeón de Galicia Sub-16 de trail. El último episodio de este gran inicio de temporada se vivió el pasado fin de semana en el Gallego Sub-20, donde Arauia Al Bachere logró su tercera y cuarta medalla de este 2024, una plata en el 400 metros lisos y un bronce en el 200.

“Es algo que nadie esperaba cuando comenzamos la temporada. La verdad es que todo nos salió y todo coincidió bien. Poder tener opciones de medallas todos los fines de semanas durante dos meses es algo muy difícil”, explica el entrenador estradense al hacer balance, recordando además que algunos de sus atletas y tienen compromisos a nivel de estudios que condicionan sus entrenamientos y participación en campeonatos. “Hay varios que están en segundo de Bachiller. Eso nos obliga a realizar una planificación que luego tenemos que ir cambiando en función de sus estudios o exámenes. Es algo que supone mucha carga de trabajo y esfuerzo para todos”, explica el entrenador.

Ese esfuerzo ha servido sin embargo para unirlos todavía más. “Tenemos un grupo de gente que se lleva genial, con un gran ambiente, desde que empezaron hasta ahora. Lo más importante sin embargo es que se retroalimentan unos a los otros. Se ayudan entre ellos y eso es algo que termina ayudando a todo el grupo”, afirma. Otro de los escollos que deben afrontar es el de la distancia, ya que muchos de sus atletas han iniciado sus estudios universitarios en Santiago. Para que puedan venir a entrenar a A Estrada algunos deben viajar en autobús, mientras que es el propio Marcos el que los lleva de vuelta una vez finalizado el entrenamiento al no tener ya bus hacia Santiago a esas horas.

Analizando las medallas logradas en estas ocho semanas, destaca sin embargo el hecho de que casi todas llegaron en diferentes modalidades. Hay podios en cross, velocidad, saltos, trail o marcha, lo que demuestra por un lado la versatilidad de los atletas estradenses y por otro la capacidad de adaptación de un club que no cuenta con las instalaciones necesarias para practicar muchas de esas modalidades. “La falta de instalaciones siempre fue un condicionante para nosotros. Entrenar saltos por ejemplo es muy complicado. Sin embargo, es todavía más difícil mejorar en velocidad o vallas. Si no tienes una pista de atletismo para entrenar careces de una serie de referencias necesarias y que no pueden simular en un pabellón o en una carretera”, argumenta Otero, quien se mostró ilusionado ante el cercano estreno de las pistas de atletismo de A Estrada.