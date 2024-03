“Encantaríame tentar entender por qué se levan a cabo os actos delictivos”

Sandra Diéguez é unha agoladesa que está a facer o que lle gusta despois dun tempo traballando no CHUS. Confesa que a criminoloxía sempre lle tirou moito ata que apostou pola universidade para cumplir co seu soño. Recentemente o claustro da Universidad Isabel I de Castilla, con sede na cidade de Burgos, felicitouna por un artigo relativo ao impacto psicolóxico do divorcio nos rapaces, que ten que ver cos seus estudos de psicoloxía.

–Como decide anotarse nunha universidade a distancia tan lonxe da súa terra natal de Agolada?

–De toda a vida sempre me gustou o tema da criminoloxía porque nun principio a miña idea era estudar só esa disciplina. Estiven mirando en internet universidades para facelo a distancia máis que nada para poder estar coa familia en Ventosa e non ter que desplazarme cada día. Chamei á Universidad Isabel I de Castilla, gustáronme as condicións e empecei. Levo tres anos alí porque aínda que o primeiro ano estiven coa criminoloxía despois deume por meterme no doble grao con psicoloxía tamén.

–Agora que xa está a piques de rematar, cal lle gusta máis?

–As dúas por igual encántanme. Aí non podo quedarme cunha soa opción porque estou moi a gusto coas dúas. O certo é que tanto a psicoloxía como a criminoloxía son dúas disciplinas moi relacionadas. Estoume plantexando facer a tese doutoral ou de criminoloxía forense ou de psicoloxía forense. Se remato este ano xa me poñería con ela para o ano que vén.

–Que é o que lle chama atención do divorcio como temática ?

–Paréceme moi interesante este tema. É un tema relacionado coa psicoloxía forense e gústame porque é algo do que pouco se fala, sobre cómo lle afecta eso realmente aos nenos e qu´w tipo de trastornos lles pode causar. É un tema que non se fala case nada del.

–Cales son os asuntos que lle atraen no eido da criminoloxía?

–A min me atrae moito todo o que ten que ver coa victimoloxía, que estuda os diferentes tipos de conductas nas persoas que cometen actos delictivos. O que me chama a atención é o comportamento da xente que comete delitos. Por iso me encantaría seguir estudando para tentar entender por qué levan a cabo esos actos delictivos. E por iso están unidas a psicoloxía e a criminoloxía. A psicoloxía tamén entende do comportamento das persoas, algo fundamental neste tema.

–Hai algún xeito de explicar ese tipo de conductas criminais?

–A verdade é que hai moitas teorías sobre este asunto. Eu supoño que será polo tipo de infancia que tiveron, por algún tipo de trastorno ou ao mellor polas circunstancias da vida. Non sei. Estamos a falar de algo moi complexo pero para min é fundamental o entorno no que te desenvolvas, cómo te eduques ou o tipo de ambiente no que esteas. Hai que ter en conta que a criminoloxía estuda os actos delictivos, o comportamente, a víctima e o programa de prevención, e a criminoloxía intenta entender por qué se leva a cabo un acto criminal.

–Supoño que tampouco é doado atopar a causa das mortes de mulleres a mans das súas parellas.

–É algo moi complicado. O que é certo e que existen diversos perfís e non teñen por qué seguir un patrón. Ademais, a violencia vicaria tamén é un tema que me interesa moito porque últimamente aumentaron os casos. Polo xeral, hai máis criminais varóns que mulleres e xente que vén ao mellor dunha familia desestructurada e sobre todo, que é o máis importante, esa xente case ao cen por cen sufriu un maltrato na súa adolescencia e está acostumada a este tipo de accións.

–Da importancia da familia tamén fala no seu artigo?

–É que a meridande parte dos adolescentes viven as rupturas matrimoniais como unha parte da súa vida moi estresante, sendo o divorcio dos seus pais o estrés digamos que central focalizado nos anos de crecemento, que como dicía antes son os que van marcar a evolución posterior na vida de cada persoa. Son temas moi apaixoantes que no meu caso estou estudando con moito gusto porque me parecen algo moi interesante. Moito.