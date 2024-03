Una Aurora especial, la de Matalobos

El Concello de A Estrada decidió concederle el décimo segundo Premio Honorífico ao Labor das Mulleres a Aurora Loureiro Baluja, natural de Toedo y vecina de Matalobos, por su ejemplo vital y desarrollo profesional en el sector tradicionalmente masculinizado de las tabernas del rural al mismo tiempo que actuaba como pilar familiar. La candidatura de Aurora, propuesta por la asociación vecinal de Santa Eulalia de Matalobos y Jesús Janeiro Villaverde, alcalde de barrio de la parroquia, fue escogida este jueves unánimemente por el jurado responsable de la concesión.

El tribunal valoró el mérito de su trabajo en un “mundo de hombres” como es el de las cantinas de aldea, así como su valía y fortaleza para sacar adelante tanto una familia como un negocio que continúa vigente a día de hoy. Una mujer que cuenta con el apoyo de sus vecinos el mismo modo que ayudó en todo lo que pudo a quien lo necesitó.

Al recibir la noticia, la homenajeada confiesa haberse sentido “sorprendida y emocionada” al no esperárselo en lo más mínimo: “Me llamó Amalia (Amalia Goldar, concejala de Servicios Sociales) y me lo contó, no daba crédito porque nunca nadie me habló de presentar mi candidatura”. “Recuerdo cuando se lo dieron a Fina de Os Peares, me parece una iniciativa muy bonita el premiar la vida de trabajo de las mujeres, aunque yo no sé si me lo merezco” afirma Aurora, tan feliz como humilde.

Quizás ella dude de su validez o legitimidad para recibir este premio, pero lo cierto es que su trayectoria la respalda y hace de esta mención de honor una cuestión de justicia, más que un reconocimiento. A los 22 años y tras casarse, se trasladó a Matalobos, donde abrió la concurrida taberna conocida como “A de Aurora”, inicialmente con su marido y más tarde, tras quedarse viuda, ella sola. Se sacó el carné de conducir a los 34 años y amplió su negocio ofreciendo también comidas. En seguida se hizo un nombre en la zona por sus famosos callos y demostró su habilidad como empresaria y emprendedora. El próximo viernes 8 de marzo recogerá su premio en un acto público que tendrá lugar en el MOME a las 20.00 horas.

Mulleres Rurais premia historias en la sombra

Por su parte, las Asociación Mulleres Rurais Avelina Valladares también anunció a las mujeres que honrará este 8M por su trayectoria vital. Ellas son Sabina Chedas Otero, Rosa Carracedo Sánchez, Rosa Rey Chao y Mónica Rey García. Todas ellas representan un grupo variopinto de mujeres que con diferentes contextos y sectores mostraron su valía tanto profesional como personalmente. Las cuatro recibirán el premio en un acto que se celebrará el próximo viernes 8 de marzo a las 17.30 horas y en el que un año más se distingue a figuras que pese a no estar expuestas a candor mediático cuentan con historias que merecen ser contadas y puestas en valor, al frente de negocios, en la emigración, creando comunidad o sacando a delante una familia.