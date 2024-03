El Sevilla estrea na Semana Verde a obra “La vida es rocanrol”

O auditorio Semana Verde de Silleda acolle hoxe, ás 21.00 horas, o monólogo de Miguel Ángel Rodríguez, “El Sevilla”, titulado “La vida es rocanrol”. Trátase dun espectáculo de 100 minutos de duración no que o integrante de Mojinos Escozíos confesa o que é vivir de rockeiro as 24 horas nos 365 días do ano. As entradas pódense adquirir en woutick.es ou presencialmente no Concello, Cuppedia, Pukará ou Arume por un precio de 13 euros.