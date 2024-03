Cuando el referente se convierte en compañero

El pasado mes de diciembre la estradense Raquel Mayo presentaba su primer libro “Marcada” y lo hacía señalando a un referente, el superventas Juan Gómez-Jurado. En esa presentación no se podía imaginar que solo unas semanas después su escritor favorito iba a leer su obra y, además, que la iba a recomendar a sus miles de seguidores en las redes.

La estradense Raquel Mayo anunció la publicación de su primera novela a finales del pasado año. “Marcada” fue la presentación pública de esta ávida lectora y escritora que decidía debutar con una obra destinada a los aficionados al suspense, con grandes dosis de psicología. Mayo seguía de esta manera las premisas del que en ese momento reconocía ser su gran referente en el mundo de la escritura, Juan Gómez-Jurado. Lo que menos se imaginaba la estradense es que solo unas semanas después el escritor madrileño iba a leer su libro y recomendarlo a los miles de seguidores con los que cuenta en sus redes sociales.

Esta historia comenzó el día 22 de enero, cuando Raquel Mayo acudió a la presentación que Gómez-Jurado realizó en El Corte Inglés de Santiago de su obra “Todo arde”. “Para mí es mi gran referente, así que allí estaba, unas cuantas horas antes de que empezase, como una friki”, bromea la estradense, quien aguardaba primera en la cola cuando llegó el turno de acercarse al escritor para pedirle un autógrafo y una foto con él. “Cuando acabaron los niños y me tocó me temblaban las piernas. Le llevaba un ejemplar de su libro para que me lo dedicase y también uno del mío para regalárselo. Me hacía ilusión que lo tuviese”, recuerda.

“Cuando se lo di me pidió que yo se lo dedicase y me dijo que lo iba a leer. Ni siquiera quiso hacerse una foto con su libro, sino con el mío. Fue muy majo conmigo. Estaba tan sorprendida que no supe bien ni qué decirle”, explicó. Mayo pensó que un escritor de talla internacional nunca leería su libro. “A lo mejor lo dejaba por ahí o, si se lo llevaba, nunca lo leería. Lo que no me imaginaba era que lo iba a leer y que lo iba a citar”. Esa sorpresa llegó muchos días después, en concreto el 13 de febrero, cuando Gómez-Jurado publicó en su Twitter –ahora llamado X– una fotografía del libro “Marcada”. Lo hizo etiquetando a la escritora estradense y con el hashtag “#Nuevosautores”. No es una mala publicidad, teniendo en cuenta que el madrileño cuenta con más de 330.000 seguidores en una red social en la que es muy activo.

Eso sin embargo no es lo que más lo importante para la novel escritora estradense. “Solo quería conocerlo y regalarle mi libro. Nunca me habría imaginado que lo leería y, mucho menos, que lo mostraría en sus redes. Hay cosas que no tienen precio y esta es una de ellas”.