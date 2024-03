“Hai estudos nos que se fala de que existen dialectos entre as especies de plantas”

As patacas teñen fala. Iso afirma a investigadora lalinense Lucía Martín Cacheda, finalista do concurso de divulgación “Yo investigo. Yo soy CSIC” cun clip sobre a comunicación química entre as plantas, en concreto as de patacas, e a súa resposta ante a infección por patóxenos. A peza, titulada “A lingua das patacas”, explica en pouco mais de tres minutos a liña de investigación que Martín Cacheda desenvolve na Misión Biolóxica de Galicia (MBG). Ademais, a científica dezá é a única finalista galega do certame, que pechou o seu prazo de votación popular onte a noite.

–O seu vídeo é moi ameno e doado de ver...

–Moitas grazas. Era o que pretendía tamén co vídeo, que fora ameno para poder chegar a todos os públicos, sendo unha maneira de aportar novas referencias en ciencia á xente máis nova. Por iso fixen tamén un vídeo pois como unha animación ou unha pequena obra de teatro para que fora fácil de comprender por todo o mundo.

–Cando empeza esta aventura audiovisual científica?

–Xa me presentara o primeiro ano da tese a este concurso pero non tivo tanta repercusión porque era un vídeo máis sinxelo, como máis científico, con fotos e explicando todo por encima porque tampouco tiña os resultados dos experimentos feitos. Aí xa empecei a interesarme polo tema da divulgación porque me parece que é importante achegar a investigación que facemos nos centros de investigación públicos á xente que non ten uns coñecementos científicos previos. Explicarlle isto a unha persoa que entenda de ciencia é fácil, pero o que é chulo é facelo a alguén que non teña nin idea, un neno ou a unha persoa de letras, que sabe doutras cousas pero que disto non ten tanto coñecemento.

–Canto tempo lle levou facer o vídeo “A lingua das patacas”?

–E certo que me levou bastante tempo. Gravar foi unha tarde enteira coas miñas “compis” e coa axuda dun chico na cámara e outro guiándome un pouco nos planos. Recibín moita axuda por parte da xente de dentro e fóra do CSIC. E despois a montaxe si que me levou bastante tempo porque tiña moitas curtas con imaxes diferentes e moitos vídeos distintos. Entón, montalo todo, elexir qué escenas coller e depois poñer os flashes coas imaxes feitas como debuxos e o tema de gravar a voz e poñela por detrás, pois leva bastante tempo. Ao final, aprendín bastante de cómo montar vídeos. Pero bueno, que me quedei en nada, que isto será o mínimo que ten que aprender unha persoa para poder facer un vídeo.

–O da linguaxe das plantas estaba previsto ou xurdiu mentres traballaba na tese doutoral?

–Eu estou contratada cunha beca de estudo predoutoral, que son unhas becas que están dentro dun proxecto do CSIC ideado polo meu director da tese, Xoaquín Moreira, que leva anos estudando a comunicación entre plantas. E eu das opcións que había paréceme bastante interesante e aquí estou, estudando a comunicación entre plantas. A idea é del porque leva moitos anos traballando na materia.

–”Falan” moito as plantas?

–A ver, teñen que comunicarse en distancias curtas. Os compostos volátiles ao final son os cheiros que nós percibimos e que comento no vídeo como o cheiro a herba cortada ou cando machacas unha folla dalgunha planta o cheiro que che deixa tamén, ou as flores que emiten cheiros para atraer polinizadores. Isto todo son os compostos orgánicos volátiles. Entón, chegan o máis preto posible pero creo que os estudos estaban dicindo que ata 60 centímetros. Tampouco é como que se berraran dunha esquina a outra dunha leira. É unha comunicación preto e despois hai estudos nos que se fala de que existen dialectos e que as plantas responden diferente según a especie ou a variedade xenética da planta que lle está enviado os mensaxes. Hai toda unha cadea de estudos a nivel mundial que se adican a determinar cómo son estas mensaxes ou qué factores externos como por exemplo o estrés abiótico, o cambio climático, a sequía ou o ozono afectan a esta comunicación. Entón, é como algo máis fino que aínda hay que seguir estudando a fondo por parte dos científicos.

–Divulgar e facelo ben supoño que é fundamental nun traballo como o seu no MBA, non si?

–A min as iniciativas como o concurso do CSIC parénceme moi importantes porque nos animan a desenvolver as nosas habilidades como divulgadores e tamén porque axudan a chegar á xente que non está familiarizada coa ciencia para explicarlles que é a ciencia. As figuras que temos na nosa mente, por exemplo do instituto, de cando dimos bioloxía ou ciencias naturais, sempre son Einstein, Newton, Curie ou Rosalind Franklin, pero hai xente que está facendo ciencia agora aquí con temas moi interesantes, non só o meu tema, senón que os vídeos que hai presentados no concurso son todos súper interesantes, as investigacións son moi innovadoras, moi bonitas de escoitar e creo que é importante que a xente saiba o que estamos facendo na ciencia neste país.

–Cal é o seguinte reto que ten pensado levar a cabo?

–Pois o que quero facer, que tamén o conto no vídeo, é un experimento expoñendo as plantas aos compostos orgánicos que detectamos no laboratorio que emiten as plantas nos experimentos anteriores que fixen. O que queremos é ver se expoñendo as plantas a estos compostos orgánicos volátiles de maneira artificial, incrementa a súa resistencia á plagas. Se sae ben o experimiento e efectivamente a resistencia se incrementa cando expoñemos as plantas aos volátiles, é como un paso máis para descubris se de verdade son unha ferramenta de uso real na agricultura.

–Que fará se gaña o concurso?

–Gustaríame irme de estancia a algunha universidade ou centro e aprender algunha técnica ou participar nunha investigación diferente para coñecer outras cousas en relación co mundo da ecoloxía, das interaccións das plantas cos ecosistemas e aprender algo novo.