Los maestros de la coctelería están en A Estrada

Vivir en un pueblo relativamente pequeño– en términos de superficie urbana– como puede ser A Estrada, genera la sensación de que ya está todo conocido y no hay nada por conocer. Pero lo cierto es que siempre existen cosas por descubrir y quizás muchos todavía no conocen que en A Plazoleta, establecimiento hostelero del grupo Invictus ubicado en la Praza do Mercado, cuentan con una carta de cócteles realizados de forma artesanal y a precios asequibles para disfrutar de un merecido descanso al final de la tarde o empezar con buen pie la noche del sábado.

En total son quince las recetas de combinados que no superan los 6,50 euros, aunque las especialidades son el mojito y el daiquiri. Los alquimistas encargados de la elaboración de esta carta especial son Óscar Varela y Jorge Turnes “Tutty”, que sacan su coctelera todos los días a partir de las 20.00 horas para ofrecer a la clientela una intensa experiencia de sabores. Una labor que emprendieron hace poco menos de un año, después de que Turnes, natural de Santiago y “fichado” por Javier Rey por su extensa experiencia en este campo, pasase el testigo a Varela.

“Cuando me contrataron a mí la idea era ofrecer el servicio de coctelería en A Baiuca y allí estuve desde su apertura, con una muy buena acogida por parte de la clientela” explica el compostelano, que agrega: “Pero más tarde se planteó el cambio a A Plazoleta por su ubicación céntrica y cerca de la zona de ocio nocturno”. Fue entonces cuando Tutty tomó a Óscar Varela como aprendiz, enseñándole cada tarde las vicisitudes del arte del cóctel.

A este último se le abrió la puerta a un nuevo mundo que hasta entonces ni siquiera había pensado en explorar: “La verdad es que no había hecho cócteles nunca hasta que empecé a aprender de Tutty, y ahora me interesa tanto que busco cosas por mi cuenta y se las enseño en el cambio de turno para mejorar la carta... siempre le estamos dando vueltas a la cabeza” comenta el aprendiz.

Pero la pasión que invierten estos dos “barmen” no es lo único que distingue sus preparados, sino también la calidad de la materia prima que emplean: “Nosotros no utilizamos nada artificial, creamos nuestros propios siropes y empleamos frutas frescas de temporada” afirma Turnes. Por ello, resulta todavía más llamativo que el rango de precios de su extenso menú se mueva entre los 4,50 y los 6,50 euros. “Con la subida de los precios generalizada de estos últimos años sí se habló de reajustarlos, pero de momento se optó por no hacerlo para darle continuidad a la propuesta inicial implementada en A Baiuca y mantener opciones asequibles para todo el mundo” sostiene el compostelano.

Sea el cariño en la elaboración o la democracia en el coste, lo cierto es que la iniciativa ya ha empezado a cosechar éxito y tanto Varela como Turnes coinciden en que se nota un aumento de clientela en las tardes y de cara al fin de semana que demandan estos preparados. “Es una buena forma de relajarse por la tarde o de empezar la noche, ya no solo por los cócteles sino por el ambiente tranquilo del bar, que te permite tomar algo y charlar sin el ajetreo y el ruido del ocio nocturno” aporta Óscar.

Por otra parte, si bien cuentan con fieles que piden combinados a lo largo del año, reconocen que la época en la que más se consumen estos brevajes es en primavera y verano, cuando llega el buen tiempo y se saca partido a la terraza. De ahí que ambos trabajen ya en nuevas recetas con vistas a ampliar la oferta de cara a los meses estivales, aunque algunas novedades ya se pueden probar semanalmente fuera de carta.

A mayores, su inconformismo los ha llevado a adentrarse en el mundo del café de especialidad y a día de hoy ya preparan propuestas como el “barraquito” canario elaborado con leche condensada, Licor 43, crema de leche, café (lógicamente) y un toque de lima, o los más asentados carajillos e irlandeses.