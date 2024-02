“Si dices que los políticos también son personas, tienes la risa garantizada”

“La vida es rocanrol” es el espectáculo de El Sevilla, en el que nos cuenta como se vive el backstage al terminar un concierto de su banda Mojinos Escozíos. El próximo viernes, a partir de las 21.00 horas, lo pondrá en escena en el Auditorio Semana Verde de Galicia.

–¿Cómo le va la vida?

–Pues, bien. Intentando hacer lo posible para trabajar menos. La parte que va bien, va bien, y a la otra parte pues no le hacemos caso.

–¿Es cierto que es un rocanrol?

–Este viernes, El Sevilla va a contar las cosas que tiene que contarle a esas personas que amablemente querrán escucharlo. Realmente, de lo que hablo en el teatro es, de venir a cuento, de que el slogan que tengo es que el rocanrol es mi trabajo. Yo voy a hablar de la vida, de la de todo el mundo, de la tuya y la mía, que es rocanrol. Me refiero a que andamos liados, para arriba para abajo, y eso es puro rocanrol.

–¿Por ejemplo?

–Acostarse a las siete de la mañana es lo normal del rocanrol y no es levantarse a las ocho para llevar a los niños al colegio. Esta parte del colegio es una cosa con la que se identifica ya la gente contigo. Porque el que no tiene niños en el colegio los tiene en el instituto. Me refiero, sobre todo, al público que viene a ver el espectáculo. Este año vamos a tocar los Mojinos más que nunca y este espectáculo está funcionando muy bien. Te puedo decir que la última función fue en Tarrasa donde vendimos las 750 butacas que tenía el aforo del teatro.

–¿Es un monólogo estándar?

–El Sevilla es lo que realmente se queda en el escenario. Lo mío es un monólogo de humor pero no es Club de la Comedia. Digamos que es una compañía con un único actor cómico que hace un humor con dimensión artística. La historia es que hay una introducción, el primer acto es mi madre, el segundo es mi hija, el tercero mi mujer y, después, de lo que hablo de mi vida. Es una confesión en toda regla. El malo de la película era mi padre. Lo que hago realmente es separar la persona del personaje. Desde el primero de enero tengo que meter un comentario que no puedo evitar porque el que más palos se lleva en el espectáculo es mi padre. El espectáculo también tiene una parte esa de vamos a reírnos pero con parte emotiva. Mi padre se murió el primero de enero y llevo con este trajín hasta el 18 intentando recolocarla sola a mi madre en su casa.

–¿Es difícil separar la persona del personaje en algo tan íntimo?

–Se trata de conseguirlo. Si mi hijo eructa, ¿qué le va a decir el Sevilla si lleva 27 eructando en un escenario? Pero, por otro lado, Miguel Ángel, el padre de El Sevilla tiene que decirle que eso no se hace. Yo me desnudo totalmente en este espectáculo porque digamos que el 95 por ciento de las cosas son verdad. No es que yo confiese ni que ponga a la gente en la tesitura de que nunca se esperaría de mi. Tú piensa en cualquier otro famoso y te lo imaginas haciendo cosas de famoso. Todos somos personas. Incluso si dices que los políticos también son personas, la risa ya la tienes garantizada. Seguro.

–¿Cuál es el secreto para compaginar su vocación humorística con un grupo como Mojinos Escozíos?

–Esto se llama organización. Es algo que he aprendido de mi mujer, que es la persona más organizada del mundo. Lo mejor que me ha pasado en la vida es conocer a mi mujer, con la que llevo 25 años y medio. En cuanto, a lo que me preguntas de Mojinos, a fecha de hoy tenemos 35 reservas. El año pasado a estas alturas teníamos una decena y terminamos con un total de 52 conciertos. No queremos hacer el cuento de la lechera pero los 52 del año pasado los pasaremos y seguramente estaremos entre 60 y 70 bolos. De octubre a finales de mayo, los fines de semana hago teatro y de julio a octubre, Mojinos.