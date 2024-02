El Concello dice adiós a la organización del San Paio, que busca una comisión de fiestas

No se puede estirar el pie más de lo que da la manta. Después de sumar a sus responsabilidades como concejal de Urbanismo la pesada cartera de Medio Rural, el edil Gonzalo Louzao Dono avanzó en junio de 2023 que no continuaría al frente de la organización de las fiestas patronales de San Paio, un trabajo que desempeñó durante ocho años, dos de ellos como presidente de una comisión de festejos y los últimos cuatro compaginándolo con el ejercicio de sus funciones como integrante del gobierno local. Con esta determinación, la organización de estas celebraciones deja de estar ya en manos de la administración municipal, de tal manera que en este 2024 la encomienda de diseñar unas fiestas para todos los estradenses tendrá que ser asumida por una comisión de fiestas, tal y como se venía haciend hasta 2020.

Por el momento, no se postuló ningún equipo para asumir una tarea para la que el cronómetro ya se ha puesto en marcha, habida cuenta de que marzo se estrena esta misma semana y el San Paio debería llegar a junio ya con todo preparado. Con todo, los contactos para conformar una comisión están ya en marcha y se espera que en los próximos días puedan mostrar públicamente sus frutos.

Al ser preguntado ayer por su decisión de desvincularse de la organización de las fiestas patronales de A Estrada, Gonzalo Louzao defendió que, “conociendo el trabajo” que implica el San Paio de primera mano, no quiere que “se degrade la atención a Urbanismo y Medio Rural”, áreas que, ya de por sí, exigen una gran dedicación. “Hay que saber dónde están los límites, tanto mentales como de gestión”, recalcó, considerando que asumir una carga de trabajo tan importante motivaría que no pudiese hacer frente al día a día de sus áreas. “Cuando uno cambia de etapa hay que ser sensato y saber renunciar a otras cosas para poder atender bien tus obligaciones. Los vecinos no tienen por qué pagar, por una mala organización, retrasos en sus gestiones”, defendió Louzao.

El Concello de A Estrada asumió la organización de las fiestas patronales de San Paio a consecuencia de la pandemia del coronavirus. El ayuntamiento cargó, a través del propio Louzao, con el diseño de un programa de fiestas ajustado a las restricciones que imperaron en junio de 2020, con la obligatoriedad de programar eventos con el público sentado, con mascarilla y velando por el mantenimiento de las distancias de seguridad. Seguidamente, en 2021, todavía con la crisis sanitaria, se mantuvo este tipo de organización, pensando en beneficiar a la hostelería y la actividad comercial, además de tratando de garantizar el disfrute de todos los vecinos. Se conservó esta responsabilidad en 2022 y 2023. Sin embargo, llegados a este momento, desde el gobierno se entiende que es tiempo de que sea nuevamente una comisión la que diseñe las fiestas patronales, a las que el Concello seguirá ayudando con una aportación nominativa de 50.000 euros.