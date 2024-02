Orazo atraía os mestres fundidores de campás para instalarse na parroquia, polo feitizo das materias primas. Estes bens de orixe natural, barro para facer os moldes e leña para secar os moldes e quentar o forno onde se fundían as campás. Ademais, atopábanse nun lugar estratéxico, preto de Santiago, Lalín, etc. tiñan unha contorna con moitas ermidas e igrexas. En Orazo fundíronse campás que aínda hoxe penduran nos campanarios e espadanas dos templos relixiosos de toda Galiza.

O primeiro fundidor de campás que atopamos documentalmente en Orazo é o cántabro don Juan Manuel de la Vega Campo, nado en 1743 en Hoz de Anero-Santander, fillo de José de la Vega Haza, mestre fundidor de campás, nado no Valle de Hoz en 1707 e de Rosa del Campo Cagigal. Neto pola liña paterna de de Francisco Antonio de la Vega Otero, mestre fundidor de campás, nado no valle de Hoz en Cantabria en 1687 e de Jacinta de la Haza Ezquerra. Tanto o seu pai como o seu avó, traballaron en Galicia como mestres fundidores de campás. Tamén era sobriño do mestre fundidor Juan Francisco de la Vega Haza, seu tío, aveciñado e con obradoiro en San Martiño de Meis e casado en segundos esponsais en 1764, en Orazo con María Benita da Groba onde se aveciñaría ata o seu pasamento. Juan Manuel herdaría a maior parte do seus bens á morte do seu tío en 1768.

Orazo, terra de campaneiros / Luis ferro/Xosé Troiano

Firmaba as campás como “VEGA ME HIZO”. Tamén son recoñecibles as súas campás polas inscricións: “JHS Mᴬ⁎ JPH⁎” (JHS e o anagrama de Xesús en latín, MA. E o diminutivo de María y JPH son as siglas de José en latín). Tamén por poñer unha frase del Trisaxio “Sanctus Deus, Sanctus fortis, Sanctus immortalis, miserere nobis” (Santo Deus, Santo forte, Santo inmortal, ten piedade de nosoutros).

Juan Manuel de la Vega, contrae esponsais en Orazo o 9 de marzo de 1769 con María de Groba Rodríguez, filla de Inés de Groba Rodríguez, veciña de Orazo . Finou Juan Manuel, viúvo, veciño do lugar da Igrexa o día 29 de xaneiro de 1817 e o pasamento da súa dona acontecera o 15 de marzo de 1788.

Orazo, terra de campaneiros / Luis ferro/Xosé Troiano

Pedro Hontañón Aza. Mestre fundidor de campás, oriúndo de Cantabria. Nun artigo publicado no Eco de Galicia en agosto de 1935, dinos “Una fábrica o taller de fundición de campanas en Orazo, fundada en 1835 por Pedro Hontañón, natural de Santander”. O obradoiro de Hontañón estaba no lugar da Igrexa en Orazo. (penso que sería o mesmo que tiña Juan Manuel de la Vega).

Pedro Hontañón Aza, nado o 10 de maio de 1795 no Valle de Hoz en Cantabria, fillo de Roque de Hontañón Sota e de Paula de Aza Oruña, contrae matrimonio en Santa María de Toroya (Cantabria), con María de la Sota Ortiz, o día 8 de xaneiro de 1820.

Xa andaba pola Galiza no ano 1818 concretamente en Castro Caldelas (Ourense). En Orazo ten como aprendiz a un sobriño, chamado Antonio de Cagigal Peredo, que contaba 13 anos. Temos campás catalogadas antes de 1835 pero, xa co obradoiro en Orazo funde varias campás entre elas a da igrexa de Nosa Señora da Xunqueira en Cee, datada no 1843 ou como na de 1848 para igrexa parroquial de San Pedro de Orazo- A Estrada. A súa firma era “HONTAÑON ME HIZO EN STº (Hontañon fíxome en Santiago), pero semella que non se refería a cidade de Santiago senón ás terras de Santiago.

Semella que en 1850 foi o derradeiro ano que fundiu campás, coincidindo coa fundición de campás asinadas polo seu aprendiz Juan Liste Pereira. Pedro Hontañón finou o 6 de xuño de 1876 en Hoz de Anero- Cantabria.

Orazo, terra de campaneiros / Luis ferro/Xosé Troiano

Dámaso Juan de Palacio Cagigal, mestre fundidor de campás, nado o día 17 de 1804, na parroquia de Santa María de Toroya- Valle de Hoz en Cantabria. Fillo de Antonio de Palacios Venero e de María de Caxigal Vega. Casado o día 24 de marzo de 1828 na igrexa de Santa María de Toroya no Valle de Hoz en Cantabria, con Eustaquia Blanco Presmanes, filla de Simón Blanco e de Rosa Presmanes.

Tiña o seu obradoiro na rúa San Pedro de Santiago de Compostela como apunta o libro de fábrica de Santa Baia de Curtis. Sobre 1859 fai sociedade con Juan Liste Pereiras ata 1871, fundindo campás en San Pedro de Orazo e asinando nas campás “PALACIO E LISTE EN ORAZO”. As últimas campás asinounas “PR PALACIO EN ORAZO”.

Juan Liste Pereiras, nado 23 de xuño de 1822, no lugar da Igrexa en Orazo, fillo de Manuel Liste Rey e de Manuela Pereiras González. Avós paternos; Andrés e Florentina, maternos; Andrés e Isabel, de profesión propietario. Contrae esponsais na igrexa de Orazo o día 25 de novembro de 1844, con Florentina Villanueva Bibián, de este matrimonio quedaron dous fillos, José e Justa. Acontece o pasamento de Juan no lugar do Currelo, na parroquia de Orazo, o día 24 de novembro de 1909.

Juan Liste comeza de aprendiz sendo un rapaz con Pedro Hontañón, este tiña o obradoiro no lugar da igrexa, onda casa de Juan Liste. Unha vez que Pedro Hontañón, natural de Santander marcha de Orazo, continúa co obradoiro Juan Liste. Traslada o obradoiro para o lugar do Currelo en Orazo de onde era a súa muller. Posteriormente asóciase con Dámaso Palacio, este natural de Cantabria. A sociedade fúndase polo 1859 e remata sobre 1871. Juan Liste segue no obradoiro co seu fillo José, que será o que continúe como herdeiro familiar de mestre fundidor de campás.

José Liste Villanueva. Nado 24 de xullo 1858 en Orazo. Campaneiro, mestre fundidor de campás, contrae matrimonio con Dominga Otero, natural de Lamela, concello de Silleda. Son pais de oito fillos, Eudosia, Amalia, Redorinda, Elvira, Avelina, Victoriano, Florentino e Lisardo. Finou José, na súa casa do Currelo en Orazo, o día 21 de xaneiro de 1927.

A familia Liste ten campás en toda a península e por Sudamérica. A pesares do pouco tempo que mantiveron aberto o seu obradoiro de fundición de campás, fixeron unha man chea de campás que se atopan espalladas por todos os campanarios do concello estradense.