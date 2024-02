A pegada de Luis Gustavo

A memoria de Luis Gustavo Rodríguez Taboada volveu cobrar onte especial protagonismo no seu querido IES Laxeiro. O que fora profesor de Física e Química e xefe de estudios, finado en agosto de 2019, da nome ao concurso de ciencias do que se entregaron os premios da quinta edición, coa eficiencia enerxética como tema.

Posado dos premiados con docentes dos seus centros. | // BERNABÉ/LUCÍA ABELEDO / REDACCIÓN

A nai, a viúva, a filla e os irmáns de Luis Gustavo acudiron ao acto celebrado no salón Manuel Rivas, do instituto lalinense. Julio Rodríguez Taboada lembrou, no nome da familia, a “pegada de bondade” deixada polo seu irmán, un home de carácter afable e moi cercano aos seus alumnos. “Todo o contrario dun ciclón”, por moito que o vindeiro se chame igual, bromeou o profesor, xogando coa denominación da borrasca que se aveciña, Louis. O presidente de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas fixo fincapé na importancia da ciencia e animou á comunidade educativa a perseverar por ese camiño para axudar a construir “un futuro mellor para todos”.

Tamén tomou a palabra Xosé Manuel López, director do IES Laxeiro e encargado de conducir o breve e sinxelo acto de entrega dos galardóns. Os catro traballos distinguidos, un por nivel, foron recompensados con 200 euros en metálico. Carlota Piñón Diéguez, que cursa 3º da ESO no Laxeiro, gañou no nivel A co seu invento Enerxía en movemento, consistente na recuperación dun robot de xoguete con placas solares ao que lle deu forma de aeroxenerador. Outro alumno do centro convocante, Gebre García Rodríguez, de 1º de Bacharelato, foi distinguido no nivel B unha maqueta dunha turbina que permite aproveitar a enerxía cinética da agua para producir electricidade, bautizada como Alternativas enerxéticas. No nivel C, impúxose a Estación meteorolóxica fotovoltaica creada polos seguintes alumnos do IES Pintor Colmeiro, de Silleda: Rubén Fraga Pampín, Brais Espantoso Sueiro, Íker Peña Penalta, José Marcos Requeijo Castro, Xoán Souto Pampín e Andrey Taut Aguirre. E Adrián Negreira Otero, do IES Maximino Romero de Lema, de Baio obtivo a distinción do nivel D coa súa obra Makers pola eficiencia enerxética.