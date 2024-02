Concellos e coletivos das bisbarras organizaron onte actos polo Día de Rosalía de Castro. En Rodeiro, o Concello, citou aos veciños no centro Manuel Lamazares para a presentación do libro Leliña, de Mary Carmen Ruzo López. Ao mesmo tempo entregáronse os premios do concurso de lendas e contos e tamén os do certame sobre a muller rural. En Silleda soaron poemas musicalizados da autora nos altavoces instalados na fachada da casa consistorial. No centro Vista Alegre da Bandeira houbo un recital poético. No Café de Mili de Lalín tamén se recitou poesía por esta efeméride, pero ademais a Asociación Amigos da Obra de Wily aproveitou que esta data coincidía coa do nacemento do pintor Laxeiro para renderlle unha pequena homenaxe. Coa presentación de Cruz Taboada, as profesoras lalinenses Alba Payo e Lara Rodríguez Peña foron as encargadas do recital.

Música e poesía na lembranza da máis grande das letras galegas