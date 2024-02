El BNG de Forcarei se planta: “Esto es un descontrol absoluto”

“Esto es un descontrol absoluto”. Las palabras del líder del BNG y socio de gobierno del PSOE en el Concello de Forcarei, Roberto Jorge Correa, fueron ayer así de contundentes para sintetizar su hartazgo ante lo que considera “una gestión nefasta que penaliza a las empresas” del municipio. “No podemos dar un cheque en blanco a Verónica Pichel con unas facturas que claman al cielo”, dijo el concejal nacionalista, que no quiso ocultar su malestar y su cansancio después de un pleno de casi cuatro horas en el que el BNG se negó a votar junto a sus socios de gobierno. “Lo que había era que votar en contra”, asumió el edil, que explicó que se inclinó por la abstención ante el reconocimiento extrajudicial de crédito llevado a pleno ordinario solo para que muchos proveedores de bienes y servicios no se queden más tiempo sin cobrar.

El pleno –desde las filas del PP se recalcó que era el primero ordinario convocado en seis meses– aprobó un reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pago de 222.016 euros en facturas pendientes con 5 votos a favor (cuatro del PSOE y uno del concejal no adscrito), uno en contra (el de un edil del PP) y cinco abstenciones (cuatro del PP y una del BNG). La portavoz de los populares, Belén Cachafeiro, recordó que algunas de estas facturas ya motivaron que el PP presentase un contencioso. “En este mes de febrero se llevan pagado facturas por más de 700.000 euros del año 2023 y se van a cargar al presupuesto de 2024”, explicó. Interpretó la actitud de la alcaldesa, Verónica Pichel, en el pleno como un intento de presionar al PP subrayando que si no aprobaban el reconocimiento extrajudicial “las empresas no iban a cobrar por nuestra culpa”.

Menos tres facturas

Fue entonces cuando los populares propusieron la retirada de tres facturas que entendían que no cumplían con el requisito de ser servicios básicos ni imprescindibles: una de la Xuntanza de Maiores –unos 8.000 euros– por la actuación de una actriz y varios azafatos; otra de un grupo musical antes de las pasadas elecciones municipales y otras dos por la contratación de socorristas de una empresa. “Había una subvención concedida por la Xunta y se perdió “porque era para que el Concello contratase directamente a un socorrista, no a una empresa”.

Tras el receso solicitado en el pleno, se aceptó la retirada de estas tres facturas y el PP se abstuvo en la votación, permitiendo que saliese adelante el reconocimiento de crédito. “Ese es el último expediente que nosotros le vamos a apoyar, a no ser que sean facturas de servicios básicos o urgentes”, advirtió Belén Cachafeiro.

Roberto Jorge reconoció que el BNG recibió todo el montante de facturas tres días antes del pleno. “Más de 300 son de electricidad y no vienen detalladas”, apuntó el concejal. Indica que esta situación hace que se esté pidiendo “aprobar con los ojos cerrados”. “El BNG no puede dar cheques en blanco a nadie”, defendió durante y después del pleno. Recalcó que la gestión actual hace que las empresas tarden más en cobrar. “Los empresarios por la calle te protestan y te piden explicaciones”, trasladó el edil nacionalista, que reconoció que él está en política para ayudar a la gente, no para acarrearles problemas. “Nos enteramos de las cosas en el mismo momento en el que se entera el PP y nosotros somos socios de gobierno del PSOE. No nos dan participación en nada y no se cuenta con nosotros más que para aprobar las facturas cuando le llega el agua al cuello”, dijo. “Estamos salvando una vez, otra vez... al final, cuando ya van mil veces te cansas”, confesó. Roberto Jorge aseguró que los nacionalistas de Forcarei ya pusieron “todo de nuestra parte para que el gobierno avanzara, pero es hora de que se respete al BNG”.

Apuntó que durante el receso plenario los socios de gobierno hablaron, pero reconoce su “recelo y desconfianza”. “No me creo las palabras del PSOE a estas alturas. Tienen que cambiar mucho las cosas. O intentamos cambiar el rumbo o veremos otras alternativas”, manifestó.