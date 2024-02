Agoladeses acusan al Concello de “secuestrar” el proyecto de Altri

“La documentación la tiene el secretario del Concello y no está”. Esa es la respuesta que reciben del personal municipal los vecinos de Agolada que en los últimos meses se acercan al consistorio a consultar el proyecto de Altri remitido por Augas de Galicia para su exposición pública. El 19 de diciembre de 2023, el organismo autonómico envió la documentación a los concellos afectados para someter a información pública. Desde entonces han sido varios los vecinos de Brocos, O Sexo o A Baíña que acudieron a la sede municipal en distintas ocasiones y no consiguieron ver el proyecto. “El ayuntamiento lo ha secuestrado, no sabemos con qué interés”, denuncian.

Ayer mismo, un vecino llamó preguntando por la documentación y “comprobamos que la respuesta sigue siendo la misma, que la tiene el secretario y que no está”. Legalmente, subrayan, el Concello está obligado en este proceso de exposición pública a tener la documentación a disposición de todas las personas que quieran consultarla sin autorización previa ni expresa, y cualquier funcionario está obligado a facilitar esa información e incluso a disponer de formularios para que los afectados podan presentar alegaciones si lo estiman.

En Agolada son 218 las fincas afectadas por el proyecto de canalización de agua que Altri quiere sacar del embalse de Portodemouros hasta la planta que proyecta construir en Palas de Rei. Una parte de estos predios podrían ser expropiados y en otros casos tendrían encima una servidumbre de hasta diez metros. “Todas estas fincas tienen propietarios, pero no podemos presentar alegaciones porque el Concello de Agolada nos está ocultando la información del proyecto”, se quejan.

El plazo de presentación de alegaciones finaliza el próximo miércoles, 28 de febrero, y “el Concello, con su actitud obstruccionista, está impidiendo que ejerzamos nuestros derechos”, aducen. Y, “lo que es aún más grave”, algunos vecinos de las parroquias afectadas recibieron visitas del alcalde, Luis Calvo, en los últimos días para decirles que “el Concello no tiene información alguna al respecto y que no tenemos nada que hacer, que nos van a expropiar ya las fincas”.

Son muchos los afectados por este proceder “caciquil” del regidor y su gobierno. Por eso, ayer presentaron por escrito una denuncia ante Augas de Galicia para que tenga en cuenta la necesidad de ampliar el plazo de exposición pública para garantizar los derechos de los vecinos que no pudieron acceder a la información que les garantiza la ley.

Asimismo, registraron en el Concello una queja por las “reiteradas disculpas” para no ofrecer a los vecinos una información que tiene el deber legal de facilitar. Lo hicieron después de que, en la misma mañana de ayer, un vecino pidiese “por tercera vez” la documentación sin que ninguno de los trabajadores supiera decirle dónde está el proyecto. En el escrito solicitan un certificado al secretario municipal acreditando que no existe exposición pública de esta documentación, con lo que la administración “está incumpliendo la legalidad vigente anulando los derechos de los vecinos”, concluyen.