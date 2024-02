Rosalía, Bob Dylan e os Rolling Stones

Cun poema incluído en Follas Novas comeza todo. Titúlase Pelouro que roda e, en poucos versos, fai unha clara alusión ao desexo e ao pracer. O texto é do máis suxerinte, ao tempo que evidencia novamente o vangardista e avanzada que Rosalía de Castro foi para o seu tempo. Aquel pelouro que roda sería anos despois cantado por Bob Dylan –Like a Rolling Stone– nunha década dos 60 na que tamén comeza o éxito dos Rolling Stones. Con todo este espíritu transgresor e rockeiro nace o novo vídeo institucional presentado na noite de onte polo Concello da Estrada con motivo da celebración do Día de Rosalía, o 24 de febreiro, que leva o mesmo título que o poema da Raíña das letras galegas, Un pelouro que roda.

A peza está realizada e dirixida polo estradense Lucas Terceiro, o recoñecido autor de oito audiovisuais cos que A Estrada vén lembrando o Día de Rosalía de Castro, subindo á súa canle de YouTube vídeos entre os que é difícil escoller un preferido. Respostando a esa vontade de innovación e de abordar dende distintas perspectivas unha figura tan grande para Galicia e as letras galegas coma é Rosalía, desta volta Terceiro atopou a colaboración de Paula Cereixo –a súa socia na produtora Tres Insuas– e no grupo A Banda da Loba, moi vencellado ao municipio estradense. A partires da súa música e das súas voces, propúxose aos escolares de todos os centros de Primaria da Estrada colaborar na peza, gravando concertos nos que cinco “lobas” e un grupo de catro intérpretes de vento ofrecesen un playback sobre o tema deste recoñecido grupo musical. As actuacións filmadas en cada centro educativo fusiónanse na mensaxe, fiando un traballo con moita forza.

Un momento do vídeo deste ano na honra de Rosalía de Castro. / Cedida

A coordinación foi brutal. Foron moitos nenos, moitos centros e moita necesidade de que todo encaixase como o fan as pezas dun quebracabezas. Funcionou. “Organizamos un concerto por cada colexio, gravamos e metemos un detrás do outro”, explica Lucas Terceiro, cun Mestre Mateo na súa vitrina e a confianza do Concello da Estrada cada ano para lembrar e loar a figura de Rosalía de Castro. Non esqueceu recoñecer a predisposición da Banda da Loba para traballar neste proxecto que elas tiñan xa madurado, nin tampouco o “pracer” que foi contar coa entrega dos escolares.

A interpretación dos nenos axustou perfectamente sobre o tema da Banda da Loba, que nesta ocasión gravou xunto á sección de ventos de Rebeldía. Deste xeito, todo se puxo ao servizo de ofrecer un enfoque moi moderno a esta celebración, facendo fincapé en que a obra de Rosalía de Castro está completamente vixente e confirmando que ela “foi unha visionaria”. Que une a Rosalía, a Bob Dylan e aos Rolling Stones? Pois un Pelouro que Roda, e que non para de rodar tan pronto como se ve o vídeo que o Concello da Estrada presentou onte pola noite no Teatro Principal e que xa está dispoñible na canle de YouTube do Concello. O acto contou coa participación do alumando –cunha lectura de poemas– e das integrantes da Banda da Loba, xunto cos autores da peza que lembra a Rosalía co gallo do 187 aniversario do seu nacemento.

Outra das interpretacións, en colexios, do tema da Banda da Loba. / Cedida

Tan pronto como rematou o acto de presentación no Teatro Principal, o Concello da Estrada fixo uso das súas redes sociais para difundir e enlazar o vídeo Un pelouro que roda.

En Silleda e Rodeiro

Música e recital celebrarán o Día de Rosalía de Castro en Silleda. Para conmemorar a data no nacemento a autora, o Concello preparou unha serie de iniciativas. Durante dous días sonarán poemas musicalizados da escritora dende os altavoces instalados na fachada da casa consistorial. Tamén nas redes sociais do Concello se publicará contido especial con motivo da celebración da data de nacemento da escritora, todo un icono da literatura e de Galicia.

Ademais, hoxe no Centro Cultural Vista Alegre, a partir das 20 horas, farase un recital e,para finalizar, haberá unha degustación de Caldo de Gloria.

Pola súa parte, Rodeiro conmemora con letras do Día de Rosalía de Castro.Será no Centro Cultural municipal Manuel Lamazares, da man da presentación do libro Leliña. Un ano na vida de Lela, da estradense Mary Carmen Ruzo López. A maiores, o programa de actividades inclúe a entrega de premios do concurso de lendas, contos e outras historias, así como a exposición de fotos do concurso A muller rural. Toda a programación arranca esta tarde ás 18.30 horas.