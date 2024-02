O Café de Mili celebra mañá unha homenaxe a Laxeiro e a Rosalía

O Café de Mili de Lalín organiza mañá unha homenaxe, polo 23 de febreiro, a Rosalía de Castro e ao pintor José Otero Abeledo, Laxeiro. Na proposta intervén a Asociación Amigos da Obra de Wily e dará comezo a partir das 19.30 horas.

A presidenta do coletivo que leva o nome do finado artistas de Botos, Cruz Taboada Ferradás, presentará esta celebración na que haberá recitais de Alba Payo Froiz e Lara Rodríguez Peña, profesoras dos institutos Ramón María Aller e do Laxeiro, respectivamente. A música correrá a cargo do gaiteiro tamén lalinense Plácido Rozas. Ao rematar o acto soplaranse as candeas das tortas de aniversario da escritora galega e do pintor e fillo ilustre lalinense.