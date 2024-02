“Lo que logramos a lo largo de estos años es un triunfo de todos los vecinos”

Mario López ha sido durante los últimos años la principal cara visible de la Asociación Vecinal Avenida de Santiago-Figueiroa, nacida con el objetivo de reclamar con mayor fuerza que se cumpliesen las necesidades de un barrio con más de 700 vecinos. Ahora, el dirigente ha decidido dar un paso a un lado, dejando como responsable de la entidad a Ángel Bergueiro. Este será el encargo de convocar una asamblea para elegir nueva directiva.

–¿Por qué ha decidido dejar la presidencia de la asociación?

–Lo dejo porque, por circunstancias de mi vida personal, ya no vivo en esa calle. Para seguir luchando por las cosas que hacen falta y seguir mejorando la vida y las condiciones de nuestro barrio es mejor que lo haga una persona que sí esté viviendo allí y vea las cosas del día a día. Yo no puedo ser igual de útil. Seguiré sin embargo formando parte de la asociación, porque tengo una propiedad allí.

–¿Cómo y cuándo decidieron poner en marcha esta asociación?

–Empezamos antes de la pandemia pero oficialmente fue desde 2021. Todo surgió de una reunión entre varios vecinos que veíamos que las condiciones de la calle eran pésimas. Parecía una zona de guerra. Lo peor sin embargo es que no veíamos solución. Hablábamos con el concello a nivel personal pero el gobierno no hacía nada por solucionar nuestros problemas. Además, teníamos miedo por la situación de las salidas de los garajes, sin visibilidad. Ahí nos comprometimos a realizar reuniones de las que terminó surgiendo una asociación con ganas de cambiar las cosas y presionar para que nuestras demandas llegasen a buen puerto.

–El estado de la calle fue la primera chispa pero luego fueron surgiendo más ideas.

–Sí, por ejemplo planteamos la creación de un parking; bajar la velocidad máxima de los vehículos, porque los coches pasaban demasiado rápido y había riesgo de accidentes; y también la humanización de la calle, entre otras cosas.

–Y de todo lo que plantearon, ¿qué terminaron consiguiendo?

–Una de las principales cosas fue la mejora de la calle. Para ello recogimos firmas entre los vecinos. Fueron casi 600, que no está mal teniendo en cuenta que somos poco más de 700 en esta zona. Fue un éxito pero en el Concello, ni nos respondieron. Sin embargo, seguimos presionando, también a través de la prensa, y terminamos logrando que nos hicieran caso. Al principio fue con parches pero nosotros queríamos el arreglo integral. Una vez conseguido esto nos centramos en la seguridad de la calle, bajando la velocidad máxima permitida. También logramos que el Concello llegase a un acuerdo con el propietario de una parcela que estaba sin edificar. Ahí se asfaltó y se creó un parking que está lleno todos los días. Fue un logro importante. También presionamos para conseguir que se cuidase más la carballeira de Figueiroa, que daba un poco de tristeza.

–Su influencia sin embargo fue mucho más allá de las mejoras materiales.

–Sí. Yo destacaría todo lo que hicimos en la época del confinamiento. Teníamos un grupo de Whatsapp en común en el que todos los vecinos hablaban sobre cómo les iba. Organizábamos quedadas en los balcones y con música en directo. Con David Castro, al que hay que agradecerle todo lo que hizo, y Ángel como DJ. Se colocó cartelería hecha por niños. Toda la calle se volcó. Además, hicimos una colecta para ayudar a algún vecino que pudiese tener problemas en esa época. Se juntaron 816 euros que estuvieron a disposición de quien los necesitase de manera anónima. Nadie los reclamó y ese dinero se decidió donar a la Asociación de Niños Oncológicos de Galicia (Asanog).

–Hay sin embargo otros proyectos que quedaron pendientes o que no se pudieron hacer.

–Sí, seguimos pendientes del arreglo del parque infantil. También reclamamos la creación de una parada de autobús de verdad, porque ahora mismo el Monbus para allí en la rotonda de una manera precaria. Hay que regular eso para la gente que usa el bus y también para los coches que pasan. También hablamos con el alcalde para crear un aparcamiento detrás del colegio de Figueiroa para que aparquen allí todos los autobuses y coches de los padres. Eso está apalabrado con el Concello pero de momento lo tienen parado. Iban a intentar llegar a un acuerdo con el propietario. También propusimos la creación de una acera en el camino de la Congostra, un vial estrecho que usan muchos coches para atajar y que también usan muchos vecinos. La idea era mejorar la seguridad vial para evitar accidentes pero el alcalde no lo consideró. También tenemos un tema pendiente con la salida de los garajes. Se volvió a repintar pero en algunos puntos sigue siendo un poco peligroso y falta visibilidad. Son cosas que ahora le tocará seguir luchando a la nueva directiva.

–Esa zona sin embargo cambió mucho en los últimos años, ¿contento con el trabajo hecho?

–Cambió mucho. Solo hay que pasar por allí para darse cuenta de lo que mejoró esa zona con respecto a hace unos años. No tiene nada que ver. Me marcho contento por todos los logros que conseguimos pero también por haber logrado crear una asociación a partir de un grupo de vecinos que la mayor parte no se conocían. Este es un barrio en el que muchos vecinos no hacen vida en la calle. Aquí logramos que la gente se conociese, aunque fuese de balcón a balcón o solo de nombre. Creamos una relación más cordial entre todos. Tenemos un grupo con 160 vecinos y hay muy buen rollo entre todos. Eso no es fácil. Ese grupo sirvió además para ayudar a muchos vecinos, con cosas del día a día. Eso es algo de lo que también estoy muy contento.

–Lo suyo podría considerarse un triunfo del asociacionismo como forma de hacer presión y lograr mejoras ante las administraciones.

–Sin duda. Pero es un triunfo de todos los vecinos, de todo el vecindario. Todos colaboraron y nunca se quejaron ante lo que la asociación se proponía. Nunca tuvimos una crítica destructiva. Las que hubo fueron constructivas. Es muy fácil criticar pero no ponerse ahí y trabajar altruistamente y exponerse a la gente. Creo que la gente reconoció lo que hicimos por todos. Eso es gratificante.