Boina de honra para Ernesto do Café

O lalinense Manolo Seixas leva un tempo matinando na idea de asentar en Lalín un capítulo do Club de Amigos de la Boina de Galicia que, con Madrid como epicentro da súa actividad social desde a súa creación, desexaba trasladar á súa vila natal. E así o está a facer. Seixas pretende recoñecer a persoas da sociedade dezá destacadas en distintos eidos, tamén no empresarial, e onte tocoulle a un dos hostaleiros máis coñecidos e, se cadra, o decano do sector en Lalín, Ernesto López Neira.

Coñecido como Ernesto do café, leva máis de dez anos xubilado pero a diario pasa polo Café de Camilo para falar con tantos amigos e clientes fieis a o negocio agora xestionado pola súa dona, Cristina, e polo seu fillo Carlos. As outras dúas fillas non se adican a esta actividade profesional.

Ernesto, comenta Seixas, comezpou a trabajar no café á idade de 13 anos da man do seu tío Camilo, e desde os anos 60, púxose á fronte deste establecemento da céntrica rúa Loriga de Lalín. A cerimonia da imposición da boina e a entrega do diploma acreditativo estivo encabezada polo presidente do club, o xornalista Antón Alonso, e por Manolo Seixas, secretario do mesmo. Tamén arrouparon a Ernestos grandes amigos seus como Marisa, Carrizo, Román, Caspatín, Pequené ou Marcelino.

Nunha entrevista, hai agora case dez anos, Ernesto lembraba nas páxinas de FARO ducias de anécdotas vividas en máis de medio século de profesión. “No ano 1956 ou 1967 quedou aquí sen cobrar unha quiniela de 400.000 pesetas da época”, comentaba. O Camilo, ademais de lugar de encontro da sociedade lalinense e un dos clásicos do café da mañá, despacha aínda lotería e son moitos os veciños que van a diario a cubrir as apostas da clásicas quinielas ou doutros formatos de apostas. Desde onte Ernesto forma parte dos “emboinados” de honra deste club nos que hai moitos madrigallegos.