“Queremos vivir dignamente y con calidad”

Nuno Ramos es la tercera generación de una explotación de carne en Paredes de Coura, en Portugal, y los problemas que tiene su granja de 30 animales son idénticos a los de María Manteiga, de una explotación de vacuno de leche de Vila de Cruces, o de Hugo Martínez, que gestiona vacas, ovejas y cabras para producir carne en Tomiño.

Nuno, María y Hugo acudieron este martes junto a decenas de agricultores y ganaderos (buena parte de ellos, en coche) a la primera protesta que organizaron para toda la provincia Unións Agrarias, Sindicato Labrego y la Asociación Agraria de Galicia (Asaga) en Lalín, el municipio con más vacas de Galicia. La de Lalín fue una protesta simultánea a la de otras diez localidades gallegas y de varios puntos de Asturias y Cantabria, para dar fuerza a una tabla de reivindicaciones que se están negociando con el gobierno estatal.

Una joven hace el signo de la victoria, dentro de un tractor. / BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Los sindicatos, semanas atrás, anunciaron que esperarían a que pasasen las elecciones autonómicas para ocupar las calles y dar a conocer esas peticiones, así que la siguiente cita será el día 26 en Madrid, coincidiendo con la reunión de los ministros de Agricultura de la UE. Y es que el campo precisa una respuesta de todas las administraciones a su situación, tanto de la Unión Europea como del Ministerio de Agricultura, interlocutor que ya ha logrado ciertos cambios en la PAC, y de la Xunta “que tiene las competencias en agricultura y ganadería”, recordó ayer la secretaria del Sindicato Labrego Galego, Isabel Vilalba.

Un grupo de ganaderos, en la explanada del centro comercial Deza. / BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Vilalba, momentos antes de la salida de la tractorada, alertó de la pérdida de miles de granjas en todos los sectores, por unas deficiencias estructurales de bajos precios y de incremento de costes, común en la Cornisa Cantábrica. Esos costes van a subir si las granjas tienen que acometer todas las exigencias burocráticas de la nueva PAC, como el veterinario “que es en realidad un comisario de explotación, porque va a certificar cosas que ya llevan otros veterinarios” o el cuaderno digital, añadió desde Unións Agrarias Javier Iglesias.

Paso de los tractores por Luis González Taboada. / BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Este sindicalista, responsable de la PAC en Unións, pide también mecanismos de control en la Ley de la Cadena Alimentaria para, por ejemplo, evitar que los intermediarios compren alimentos en origen por debajo de lo que cuesta producirlos.

Apoyo local

La protesta busca la reacción de las administraciones, pero por de pronto ya tuvo este martes apoyo local, con la presencia del portavoz del gobierno lalinense, Avelino Ramos, así como de buena parte del gobierno de Rodeiro, con su alcalde, José Luis Camiñas, el teniente de alcalde, Alberte Lamazares, y la concejala de Traballo, Begoña Vázquez.

Camiñas y Lamazares, ganaderos al igual que Avelino Souto, están vinculados a O Rodo, la cooperativa que ayer insufló vida a la tractorada con buena parte de los vehículos que pasadas las 13.00 horas salieron de la explanada del centro comercial Deza para circular por Areal, Praza da Marina, Luis González Taboada y Avenida Xosé Cuiña, para subir por la Rúa da Ponte y de nuevo por Areal.

La lectura de un manifiesto culminó la jornada. / BERNABÉ/JAVIER LALÍN

El recorrido de los 70 tractores fue justo al contrario del previsto en un inicio, encabezado por un tractor cuya cisterna lucía una pancarta con la leyenda “En defensa do agro galego”. Había también otras, como la que engalanaba un tractor diciendo que “Señor Sánchez, quítese el pin 2030 de su chaqueta de gala y cuélguelo en el Falcon”.

Claxon y cencerros

El recorrido por las calles lalinenses se realizó sin incidencias, salvo un balón que quedó aplastado por la rueda de un tractor a su paso junto al instituto Laxeiro. Algún que otro vecino se paró en la acera para ver el paso de los tractores, que hicieron sonar el claxon para hacerse oír y que sí consiguieron cierto público en la rotonda entre la Avenida Xosé Cuiña y la rúa da Ponte. También para hacerse oír, algún asistente se llevó consigo un cencerro de vacas, pero el sistema más efectivo fue, sin duda, el manifiesto de las tres organizaciones convocantes que leyó el locutor de Radio Lalín Gúmer Portas, al remate de la tractorada.

Un balón bajo la rueda de uno de los tractores, a su paso junto al IES Laxeiro. / BERNABE/JAVIER LALIN

En ese manifiesto se hace hincapié en la burocratización, pero también en la nueva maquinaria “tan cara como imposible de adquirir en este momento”. Ocurre, por ejemplo, con los sistemas inyectores de purín, menos contaminantes que los actuales. Son caras pero tienen otras alternativas, como indicó Javier Iglesias, que están refrendadas por estudios del CIAM: el plato ecológico o la aplicación de purín en determinadas fechas con temperaturas bajas. El sector está “harto de vernos siempre colocados en el ojo del huracán, señalados por el cambio climático y de unos problemas ambientales culpa de otras actividades industriales y modelos de producción agresivos con el medio y con las personas”.

Carne de América del Sur

Los ganaderos también comparan su continuo esfuerzo con producir alimentos seguros y de calidad frente a “un mercado inundado con productos de países extracomunitarios a los que no se les exige el cumplimiento de las mismas normativas”. Le ocurre a Nuno Ramos, el ganadero de Paredes de Coura: el mercado portugués está lleno de carne procedente de América del Sur, con normas ambientales bastante más laxas que la UE.

El manifiesto lamenta también todos estos años de “discursos vacíos” contra la despoblación del rural y la necesidad de relevo generacional, algo difícil si sigue imperando la negociación de precios entre las industrias. “Agricultores y ganaderos no queremos ser héroes: queremos vivir dignamente y con calidad de vida en villas y aldeas bien conectadas, y con servicios públicos y de proximidad. Ni más ni menos que otro ciudadano cualquiera”. Ese acuerdo de precios entre intermediarios, por ejemplo, suele producirse con frecuencia en el sector lácteo. María Manteiga apunta que “para poder vivir de forma digna e invertir, porque somos una empresa, precisaríamos cobrar la leche en origen a 55 céntimos por litro”. En diciembre, el dato más reciente, se pagó a 46.

Fauna salvaje

Más de una vez y precisamente por la competencia desleal, la falta de tierra o el papeleo, Hugo Martínez se planteó dejar su producción de carne para tener una vida más digna, con más tiempo libre y un sueldo con el que contar a final de mes. Pero puso su granja en marcha hace 15 años, con buena parte de las fincas prestadas a cambio de su limpieza y cuidado en una zona, Tomiño, donde suelen triunfar más los viñedos, ahora también en plena vorágine en la subzona del Ulla.

Pancarta de uno de los tractores que acudió a la jornada. / BERNABE/JAVIER LALIN

Hugo, como muchos ganaderos, urge a las administraciones a recuperar y proteger la tierra agraria así como una remuneración por daños de daños de fauna salvaje. El lobo no ataca en Tomiño, pero sí lo hace en Deza, en A Cañiza, en Vilanova de Cerveira... Por eso el manifiesto pide también planes de gestión realistas de la fauna salvaje, que combine la conservación de especies con la producción de alimentos. Afirma que ahora mismo la política de la UE “está pensada para Castilla, no para las parcelas gallegas, de 500 o 100 metros cuadrados. Está pensada para una SAT que ya tiene veterinario o técnico agrícola propia, figuras que, si tenemos que pagarlas no nos van a ser más rentables, solo nos quitan tiempo”.

Nuevas protestas

Los ganaderos gallegos, piden, junto a los de Asturias y Cantabria, una política “de administraciones realistas, que no diseñen políticas de despachos, que nos escuchen, que os atiendan y que nos entiendan”. Es lo que Fran Bello, de Asaga, resumió con un “hay que aplicar la PAC a nuestra situación; porque la burocracia es insostenible”.

La organización remató ayer la jornada apuntando en su manifiesto que, si no hay avances en las negociaciones abiertas con la Delegación del Gobierno y el Ministerio de Agricultura, “ no vamos a quedar parados. Lo de hoy es el comienzo: y no desistiremos hasta alcanzar las mejoras que el sector productor precisa”. Son mejoras que permitirán a agricultores y ganaderos que sus empresas “puedan invertir, pero también afrontar imprevistos y poder seguir creciendo”, recalca Manteiga.