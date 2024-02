‘Familia Adams’ triunfa en Silleda

O salón de plenos do Concello de Silleda acolleu onte a entrega de premios da terceira edición do certame CarnaBares, organizado por Ecos para premiar aos mellores disfraces e dinamizar a hostalería local. Repartíronse 1.150 euros aportados pola Concellería de Promoción Económica, consistentes en vales para consumir en establecementos comerciais e hostaleiros do municipio.

Na categoría colectiva, o primeiro premio, cunha dotación de 500 euros, foi para Familia Adams; o segundo, para Oz Silleda, con 300 euros; e o terceiro, para as integrantes de Pipi e o pequeno tío, ás que a asociación de comerciantes entregou unha cesta de caprichos de Entroido.

Na categoría individual gañou Enma Rozados, unha nena disfrazada de Máquina de bolas de chicle (250 euros); o segundo premio recaeu en A dónde vas solita, Caperucita (100 euros); e o terceiro, con outra cesta de Ecos, foi para Manolita monitorizada.

No acto de entrega, celebrado onte á tarde, participaron a alcaldesa e concelleira de Promoción Económica, Paula Fernández Pena; a titular de Cultura, Mónica González Conde; e representantes de Ecos, a quen a alcaldesa agradeceu e felicitou por esta iniciativa. O certame estivo aberto a toda a hostalaría de Silleda e da Bandeira –non só socios do colectivo–, pola que desfilaron as distintas persoas e grupos disfrazados.