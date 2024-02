Crespo subraya que Lalín abandera el dominio del PP en los grandes ayuntamientos gallegos

La imagen de la sede del PP de Lalín, ayer, mostraba una imagen semejante a la de una rueda de prensa de un entrenador al que le preguntan por su enésima triunfo incontestable. “Parece todo muy fácil, pero no lo es. Trabajamos mucho y este resultado no es fruto de la casualidad pues demuestra una vez más que la gente de Lalín cree en nuestro proyecto”. Así resumió el alcalde lalinense, José Crespo, la victoria arrolladora de su partido en el municipio.

El mandatario no ocultó su satisfacción ante el hecho de que Lalín lidere el ranking de los grandes concellos gallegos con más apoyo al PP [63,59%] diez puntos más que el siguiente municipio y al mismo tiempo que sea el cuarto de la provincia, solo superado por Dozón, Crecente y A Lama. “No es lo mismo obtener el 60 por ciento en un concello de más de 20.000 habitantes que hacerlo en otros de poco más de mil”, indicó. En su análisis puso de manifiesto el incremento de votos [760 más que en la convocatoria de 2020], con gran parte de esta subida concentrada en las mesas del casco urbano, donde el porcentaje de apoyo más escaso no bajó del 52 por ciento. El dominio del PP en Lalín es incontestable, pero en el rural la confianza en esta organización política es abrumadora. En este sentido indicó que en 13 de los 22 colegios electorales de las parroquias la candidatura encabezada por Alfonso Rueda estuvo por encima del 70% de las papeletas emitidas y en cinco el porcentaje se fue más allá del 75%. Puso como ejemplo el caso de Maceira, donde los populares lograron el 83% de los sufragios. “En el rural ya no hay más para donde subir”, comentó.

Román Rodríguez votó en el colegio electoral del núcleo urbano de Lalín. / | // BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Para Crespo, la confianza de los lalinenses en el PP también es el resultado de una campaña electoral en la que su equipo se implicó, hasta el punto celebrar mítines en todas las parroquias o un acto central en el multiusos con la presencia de Rueda y del presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo. “La gente cree en nuestro proyecto, pero además trabajamos en la campaña muy por encima de la media”, reiteró.

Las inversiones realizadas por la Xunta en los últimos cuatro años son para el alcalde otra razón de peso en este apoyo masivo al equipo de Rueda. “Nunca pensé que no ganaríamos, pero sí me acordé algunas veces de lo que pasaría con lo que tenemos pendiente de la Xunta, porque si venían otros podrían cepillarlo”.

Crespo recordó que Román Rodríguez volverá a ocupar un escaño en O Hórreo y felicitó a la también lalinense del BNG Ariadna Fernández por lograr un asiento en el parlamento. A ambos pidió que desde sus responsabilidades, en el gobierno y la oposición, antepusiesen siempre los intereses de Lalín a los de sus organizaciones políticas. Para rematar con su observación al dictamen de las urnas elogió a Rueda por conseguir, en su estreno como candidato, unos resultados que en su momento ni Feijóo ni Manuel Fraga fueron capaces pues ambos se quedaron en 38 escaños. Crespo, ya en un tono más informal, dijo que había acudido el domingo por la noche a la sede del PP en Santiago de Compostela acompañado de varios de sus ediles. “Digamos que los de Lalín en Santiago estamos bien vistos”, bromeó, para describir las felicitaciones recibidas allí, entre ellas las del propio Rueda. “Vi en la prensa un titular que me llamó la atención. Decía algo así como lluvia y PP, tradiciones gallegas y a partir de ahora aquí vamos a acuñar el de: Cocido y PP, tradiciones lalinenses”, bromeó.

Los adversarios

El primer edil lalinense aprovechó su comparecencia para analizar los resultados de sus adversarios. Felicitó al BNG por el importante aumento de apoyos en Galicia y en Lalín, pero en clave local recordó que es el PP el que más votos absolutos logró el domingo en comparación con cuatro años atrás. Más se detuvo con el PSOE, indicando en primer lugar que no esperaba que su batacazo fuese de esta dimensión, hecho que en parte atribuyó a la influencia negativa que en España y Galicia tiene el Gobierno presidido por Pedro Sánchez. “La política nacional sí influye y al PSOE le lastraron las pantomimas del Gobierno central”. Hojeando los resultados de los socialistas en Lalín, José Crespo apuntó que están en su mínimo histórico con solo el 8% de los votos y que solo en Ribeira el resultado es peor. “Deberían hacérselo mirar”, manifestó.

Por último, en clave comarcal destacó que el PP tiene en Deza “su feudo inexpugnable”, con resultados en Dozón del 75% en apoyos o más del 60 por ciento en Agolada o Vila de Cruces. Calificó de “fantástico” el balance de Rodeiro y mostró su sorpresa por el de Silleda, donde el PSOE llevaba a Manuel Cuiña de candidato, pero con una victoria incontestable de los populares.

Forno: “Vamos a seguir con fuerza, ilusión y proyecto”

“Fueron unos resultados malos sin paliativos”. Con esta contundencia resumía ayer el dictamen de las urnas la secretaria xeral de los socialistas lalinenses, Alba Forno Crespo. La también portavoz del grupo municipal añadió que este no era el balance esperado en clave autonómica ni municipal. “Nuestro objetivo era favorecer un cambio progresista tan necesario para nuestro país y no fue posible”, dijo. Volviendo a Lalín, apuntó: “No podemos estar contentos, ya que no fuimos capaces de retener el voto de la izquierda y empeoramos los resultados de 2020, aunque bajando porcentualmente menos que en otras localidades”. Para Forno, la alternativa pasa ahora por “crecer y construir” con el fin de que el PSOE vuelva a ser alternativa del Partido Popular en Galicia y en Lalín. “Vamos a seguir trabajando para consolidar un proyecto de futuro con fuerza, ilusión y, por supuesto, proyecto e ideas parea mejorar la vida de la gente”, enfatizó. Agradeció “a los cerca de un millar” de lalinenses que confiaron en su organización y la labor de la agrupación local. “Nosotros nunca cuestionamos los resultados, como hacen otros”, apuntó Forno, al tiempo que felicitó a los populares por su resultado y al BNG por ser la fuerza que más crece, tanto en Galicia como en Lalín. Y tuvo palabras para “la vecina Ariadna Fernández por entrar en el Parlamento gallego”.