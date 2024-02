“Lo afronto con gran ilusión y me adaptaré a lo que se me encomiende. Todas las áreas son importantes”

Ariadna Fernández González se estrenó en política municipal hace menos de un año –concurrió por segunda vez consecutiva en la candidatura del BNG– y junto a su compañero Francisco Vilariño integra el grupo nacionalista en la cámara municipal lalinense. Ahora, el dictamen de las urnas le permite ocupar uno de los asientos del Parlamento de Galicia como número ocho de la formación frentista en la provincia.

Su carrera es meteórica pues en este breve espacio de tiempo fue elegida concejala en su localidad natal y ahora, diputada autonómica, puestos que compatibilizará pues no dejará sus responsabilidades en el grupo municipal y continuará como edil este mandato.

Veterinaria de profesión, inició su militancia en el nacionalismo “hace algo más de cuatro años” y reconoce que esta nueva responsabilidad “supondrá un cambio total en mi vida”. Porque Ariadna Fernández siente un profundo apego por el rural y es una apasionada de su profesión, que tratará de no dejar totalmente. “Lo afronto con mucha ilusión, va a ser complicado, pero no imposible”, afirma, sobre cómo gestionará sus compromisos laborales y políticos. Reconoce que tratará de llevar a O Hórreo la problemática del sector agroganadero, del rural que siempre lleva por bandera, pero que no renunciará a abrirse a otros asuntos propios de la gestión política. “Me adaptaré a lo que se me encomiende, porque todas las áreas son importantes”, confiesa.

La diputada electa siente un sabor “agridulce” al no haberse materializado el “cambio” en Galicia, aunque valora los más de 450.000 apoyos del BNG en Galicia y el ascenso cosechado tanto en Lalín como en la comarca dezana”. Señala que la confianza del electorado a su partido evidencia que el BNG es la alternativa al PP y entiende que este balance, también en clave local, es fruto del trabajo de la organización.

Por último, Ariadna Fernández aprovecha para “felicitar” al Partido Popular gallego y lalinense por los resultados del domingo.