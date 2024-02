Por unha Ulloa Viva informará en las aldeas del impacto de la fábrica de Altri

La Eira da Xoana, en Ramil, acogió este sábado un encuentro de la plataforma Por unha Ulloa Viva para consensuar qué medidas pondrá en marcha para difundir el impacto ambiental de la fábrica de celulosa y lyocell que Altri construirá en Palas de Rei pero que afectará a terrenos, aguas, biodiversidad y aire de Santiso, Melide y Agolada.

Precisamente, y en vista de que el Concello de Agolada elude ayudar a este colectivo para facilitarles a los dueños de tierras afectadas que aleguen contra la solicitud de concesión de un caudal de agua (el plazo acaba el 28 de este mes), Por unha Ulloa Viva elaborará alegaciones tipo para que los vecinos tengan un modelo a seguir. Algo similar hizo el Concello de Santiso, que dispone de un formulario. Pero además, el colectivo pondrá en marcha un grupo de trabajo que se encargará de visitar las aldeas para explicarles a los vecinos el proyecto. En Agolada, contarán con la ayuda de Queremos Parcelarias y de los vecinos de la parroquia de O Sexo, afectada por los vertidos de esas aguas residuales.

Decíamos que el gobierno local de PAyJ declinó ayudar a este colectivo para facilitar las alegaciones. No es el único. Desde la plataforma, afean que ninguna organización política de nivel gallego o estatal, salvo Podemos, se manifestase de forma abierta contra el proyecto de Altri, un conglomerado de empresas que dispone ya de dos plantas de celulosa en Portugal y que no están exentas de dudosas prácticas medioambientales.

Gases contaminantes

Por unha Ulloa Viva ha encargado a un experto un estudio sobre la contaminación del aire que entrañará la fábrica de Palas de Rei. Fuentes de este colectivo indican que el estudio de impacto ambiental se limita a mencionar una rosa de los vientos, pero con los primeros datos de este estudio propio se deduce que “sin viento, podría afectar al aire en 10 kilómetros cuadrados a la redonda, pero si hay viento, y teniendo en cuenta que esta industria emite gases contaminantes, pueden extenderse a 60 kilómetros cuadrados a la redonda”. Al colectivo, como es obvio, no le sirve que el estudio de impacto ambiental (EIA) se limite a indicar que no superará los límites de emisiones contaminantes, porque puede ocurrir que la cifra esté próxima a esos límites, pero no los rebase. Apunta, por otra parte, que ese EIA “es muy básico, porque no menciona afección a la fauna o flora, ni el movimiento de tierras ni la contaminación acústica”.

Estas deficiencias están recogidas en un vídeo que ha elaborado la propia plataforma y que puede verse en Youtube. En poco más de cuatro minutos, esta pieza audiovisual recuerda que el pantano de Portodemouros, donde Altri localiza la captación de agua y el vertido de las residuales, “aún es refugio de numerosas especies, algunas protegidas, a pesar de su mala calidad del agua”, por el vertido de purines, sobre todo. La zona donde se producirá el vertido de residuales forma parte de la ampliación de la Rede Natura 2000, aprobada en 2011 “pero paralizada desde entonces por el gobierno del PP”, señala el vídeo. Aguas abajo de esta zona de vertido hay dos especies de libélula protegidas y también mejillón de río, una especie en peligro de extinción y que años atrás tuvo a su favor medidas en aguas del Ulla como la eliminación de antiguas tostas. Tendrán que soportar, en verano, que la cuarta parte del cauce proceda de residuos de la fábrica.

Movimiento de tierras

Aunque el pantano de Portodemouros no se usa para consumo humano, hay que pensar que Altri precisará 46 millones de litros diarios de agua, que equivalen al consumo diario de 354.000 personas. El vídeo también reprocha que la empresa pretenda emplear la tierra de 20 excavaciones para aplanar su finca, una práctica que va a cambiar de forma notable la naturaleza del monte.