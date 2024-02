Soutelo de Montes converteuse onte en epicentro do mundo do corazón español coa celebración do enlace entre Isi Pantoji e Asraf Beneno, unha cerimonia que estivo oficializada polo párroco de Cantora e á que acudiron invitados de Marrocos, Perú, Marbella, Ceuta e Soto del Real, ademais da veciñanza soutelá.

Que vivan os noivos de Soutelo! / nerea couceiro

O tradicional voda de Entroido celebrada nesta vila de Terra de Montes comezou ás 17.30 horas e tivo lugar na Praza dos Gaiteiros. Alí, despois de ver chegar á noiva montada en burra, o reverendo comezou o seu sermón dándolle a benvida ao asistentes e recordando que o que se celebraba ese día era o amor de verdade, “non como esa trangallada de La Isla de las Tentaciones”. Ao pouco tempo de iniciarse os oficios, e aproveitando a invitación do párroco para arrepentirse dos pecados de cada un, a nai da noiva, Isabel, deu un paso á fronte para pedirlle perdón á súa filla, producíndose así o milagre que permitiu que ambas fixesen felizmente as paces.

Despois dese momento de reconciliación familiar, o cura continuou coa cerimonia e Isi e Asraf déronse por fin o “si quero” diante de invitados como Villarejo, Julián Muñoz, e personalidades do mundillo das redes sociais, compañeiras de profesión da noiva “influencer”. Porén, a festa non rematou aí, e toda a comitiva sumouse a un via crucis polos bares de Soutelo, onde os recén casados e os seus invitados pasaron a tarde pedindo pola alma de Isabel Pantoja de taberna en taberna, ata que chegas as 21.00 horas, todos se dirixiron ata o pavillón de deportes para celebrar un banquete nupcial con máis de 200 comensais.

Deste xeito, Soutelo de Montes despediu o Entroido por todo o alto con comida, música e baile, nunha cita que crece ano tras ano e que nesta edición recibiu visitantes de cidades como Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela, Vigo ou A Coruña. Unha festa cuxa popularidade levou a ter que cambiar de ubicación, dado que sempre se cubría o aforo do local anterior para o banquete dos noivos.