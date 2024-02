En anteriores ediciones, la Festa do Chourizo era siempre el 4 de febrero, pero este año la organización decidió aplazar la cita al día 17, ya que hace un par de semanas el calendario lúdico ya contaba el día 4 con dos citas de envergadura: la Feira do Cocido de Lalín y el Entroido de Merza, uno de los que guardan la tradición de los Xenerais do Ulla. Y la decisión de posponerla fue más que acertada: también acompañó el buen tiempo y más de 200 personas visitaron la Praza Juan Carlos I para dar buena cuenta de la degustación, que contó además con las filloas que elabora el mítico Molina, más conocido en este municipio como “o catedrático da filloa”. Para amenizar la velada, hubo un buen repertorio de música de raíz a cargo de A Brincadeira de Carbia. La próxima cita gastronómica de Cruces ya será en mayo, con la Festa do Galo de Curral.

Vila de Cruces celebra su Festa do Chourizo con más de 200 asistentes