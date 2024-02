La histórica joyería Fondevila encuentra relevo

La histórica joyería Fondevila cerrará sus puertas el próximo mes, como ya se anunciaba en octubre del pasado año al tomar la decisión de jubilarse su actual regente, José Manuel Fondevila. Esto deja a la villa sin uno de sus negocios más emblemáticos y reduce la nómina de joyerías a dos, Azabache y Benito Puente. Con todo, esta merma durará poco, pues la cadena Rafa Vila Joyerías ha cogido el traspaso y volverá a levantar la verja del establecimiento en el mes de mayo.

Así, A Estrada se suma a la amplia lista de localidades en las que este empresario y joyero natural de Caldas de Reis tiene sucursales, como son Vigo, Vilagarcía, Sanxenxo, O Grove, As Pontes y Caballo. El motivo de ampliar su negocio es, en palabras del propio Vila: “Ya conocía el lugar por su proximidad con Caldas, donde estoy afincado y cuando me enteré de que Fondevila se traspasaba por jubilación me pareció una buena oportunidad, ya que es una casa establecida entre los vecinos y que cuenta con bastante solera en el sector”.

De hecho, el joyero caldense reconoce que la mayoría de sus sucursales las adquirió del mismo modo: “Buscamos darle una continuidad a esos negocios con historia, familiares, que por jubilación y falta de relevo tienen que cerrar”. “Es una forma de aprovechar la inercia de esas tiendas abiertas durante tantos años” recalca Rafa Vila.