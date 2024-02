Arde la cocina de una vivienda en Alcobre

Los Bombeiros do Deza y Protección Civil de Vila de Cruces se desplazaron a las 17.00 horas de este domingo al lugar de Alcobre, en Piloño, alertados por el 112 por el fuego en la cocina de una vivienda. Las llamas habían comenzado en la chimenea y, dado que sus inquilinos no se encontraban en esos momentos en la casa, el fuego se extendió a los muebles. Los bomberos, tras sofocar las llamas, ventilaron el inmuebles. No hubo daños personales.