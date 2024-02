Yolanda Castaño defende a “comuñón pagá” do Cocido “para entrar pola porta dos ceos”

Era a terceira vez que a poeta e editora Yolanda Castaño daba un pregón en Lalín: as dúas anteriores foran nunha Feira do Libro e no Cocido do Orgullo. Na de onte, a Feira do Cocido,“subídesme ao máis alto rango do cariño que unha feira gastronómica pode expresar por alguén”, converténdose así na primera escritora pregoeira desta Festa de Interese Turístico Internacional e sumándose á lista que xa conforman Álvaro Cunqueiro, Carlos Casares, Víctor Freixanes, Celso Emilio e Alfredo Conde.

Ante milleiros de persoas, a Premio Nacional de Poesía repasou en menos de 15 minutos todas as bondades do cocido, pois “supón a metáfora de cómo a cultura debe ser: que conxugue o sostén da proteína, o delicado recebo do hidrato e unha verdura capaz de nos vitaminar”.

Pero o cocido tamén pode ser metáfora da diversidade, visto que conta con nada menos que 27 ingredientes, o mesmo número de países integrantes da UE. Por iso, para Yolanda Castaño o prato lalinense será Feira de Interese Turístico Internacional, pero tamén europeísta e, xa tirando de humor, “en todo cocido hai un garvanzo negro”, como pode ocorrer en Europa “e sempre hai uns cantos chourizos”. Esa diversidade política que reflicte o prato pode ser unha metáfora das terras dezás onde, pese ás súas diferenzas, as corporacións “referven cooperantes e irmandados na mesma ola”. Non en van, a Feira do Cocido, nas súas orixes, naceu como unha cita festiva comarcal.