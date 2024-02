“Rueda, non digas que Lalín non é o quilómetro cero”

O Pazo de Bendoiro acolleu, un ano máis, a comida oficial do Cocido. Preto das seis da tarde, xa na hora dos postres e do café, e tamén da queimada que preparou Xacobe Pérez Paz, tocaba o intercambio de regalos. E a sesión de regueifa, como a bautizou a pregoeira, Yolanda Castaño, sabedora de que adoita ser un momento en que hai certo cruce de reproches, de peticións e de ironías entre o alcalde, José Crespo, e o cargo da Xunta que acuda á cita. Esta vez foi Alfonso Rueda, presidente autonómico en funcións e candidato do PP, e a quen precisamente se lle tentaría “quitar o meigallo polo 18-F” co conxuro da queimada.

Alfonso Rueda, Mariano Rajoy e José Crespo. | // BERNABÉ / S,soutelo/X. salgueiro

Crepo abriu o turno de intervencións, dicindo que ía ser máis breve do habitual nestes máis de 30 anos en política porque aínda non coñecía o estilo de Rueda, xa que dominar domina o do seu antecesor, Alberto Núñez Feijóo. Por iso lle recomendou a Rueda que non caera no mesmo erro de dicir que Lalín non estaba no quilómetro cero e que tampouco era o concello con máis vacas de Galicia. Rueda foi quen confirmou qye, en efecto, o quilómetro 0 de Galicia está en Lalín e, para ser exactos, nunha finca que en Catrastro figura a nome do conselleiro de Educación, Román Rodríguez.

Rueda ten hoxe o debate electoral, e Cerspo xa lle ten dito que se gaña, debe ir vestido de galego, é dicir, con moda feita en Galicia, e xa vai tomando nota, pois onte portaba unha americana da firma lalinense Florentino. Rueda, sabedor de que antonte Crespo facía 34 anos como rexedor, referiuse a el como “un home irrepetible”.

Crespo, Rueda e Castaño durante o conxuro da queimada. | // BERNABÉ / S,soutelo/X. salgueiro

Houbo tamén entrega de obsequios para lembrar o día de onte: un testiño de Lalín para a pregoeira e un Naranxo ao cartelista, Fernando Pereira. Por certo Crespo, lembrando a este personaxe de Ramón de Valenzuela, lembroulles aos presentes que “agora vós sodes uns naranxos e podedes pedir o que queirades”, como aquelas tazas de caldo deste personaxe literario.

Ana Pontón xunto a Ariadna Fernández na feira. / Elena Fernández

Pontón exalta a feira como mostra da riqueza gastronómica de Galiza

A candidata á presidencia da Xunta polo BNG, Ana Pontón, visitou onte a Feira do Cocido, á que se referiu como “unha mostra da riqueza gastronómica de Galiza”, pois exalta “un dos pratos estrela da cociña galega”. Estivo acompañada polo cabeza de lista por Pontevedra, Luis Bará, e a candidata lalinense, Ariadna Fernández, así como por outros concelleiros e representantes da formación nacionalista na comarca dezá. Pontón aproveitou para subliñar a potencialidade e a capacidade que ten o medio rural galego, que, engadiu, “precisa dun goberno capaz de acompañalo e que estea disposto a traballar para ter un futuro mellor”. Tras percorrer a feira, fixo un chamamento a “todo o mundo” a visitar estes días Lalín para poder gozar “dun dos platos máis fortes da nosa gastronomía”. “Que veñan e, por suposto, que se tomen un cocido”, rematou.