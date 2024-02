El tirón del marisco de cortello es innegable. Si no, que se lo digan a quienes en su día a día tienen más cerca el marisco auténtico, que por segundo año consecutivo han elegido Lalín para celebrar su encuentro anual con el cocido como menú. Un centenar de capitanes y patrones de pesca se dieron cita ayer en el restaurante Onde Antonio para degustar el plato típico.

El Grupo de Patrones de Costa y de Pesca Jubilados y en Activo del Cantábrico Noroeste celebró su primera reunión anual en Burela, luego vinieron dos seguidas en Arteixo, otro en Santiago y la de 2023 en el Mesón O Cruce de Vilatuxe. “Nos gustó el cocido de Lalín y decidimos repetir”, comenta Jesús, de Arteixo, que también se mostraba encantado con la experiencia culinaria que les brindó ayer el restaurante ubicado en el polígono Lalín 2000. Así que no descartan repetir el año que viene.

Como este, aunque pocos tan multitudinarios, son muchos los colectivos y las familias que aprovechan el Mes do Cocido –del 15 de enero al 14 de febrero– para darse un festín con el plato más conocido de la gastronomía lalinense. De hecho, la práctica totalidad de los restaurantes de referencia han colgado el cartel de lleno, especialmente para el día de hoy, en que se celebra la quincuagésimo sexta Feira do Cocido. Aunque la temporada real se agranda cada vez más y se prolonga desde el comienzo del otoño hasta los estertores de la primavera. Y no solo eso, sino que la presencia del plato en las cartas se desestacionaliza cada vez más y ya es posible disfrutarlo incluso en verano en algunos establecimientos.

Programa de actos

El programa de la LVI Feira do Cocido arranca hoy con la recepción de la pregonera, Yolanda Castaño, y de las demás autoridades en la casa consistorial a las 10:30 horas. A continuación, en su vestíbulo se celebrará el capítulo general de la Encomenda do Cocido, que incluye la toma de posesión de nuevos miembros, entre ellos, la literata, que firmará en el libro de honor y dejará la impresión de sus manos en un molde. La charanga Verbeneros animará las calles. A las doce del mediodía tendrá lugar la apertura oficial de la feria en la carpa y a las 12:45 será cuando Castaño lea su pregón en la rúa Principal. Comenzará entonces el desfile de carrozas, comparsas, charangas, agrupaciones musicales y Entroidos tradicionales gallegos. Por la tarde, a las 17 horas, habrá pasacalles de la charanga KM Cero. Y, a partir de las 18:30, en la Praza da Igrexa, actuarán la agrupación Ardores y la orquesta Gran Parada.

La gala pierde audiencia: un 13% de cuota

La Gala do Cocido consiguió un 12,9% de cuota de pantalla en la noche del viernes al sábado y una media de 75.000 espectadores en el prime time de la televisión en Galicia. El estreno de la denominación Kachucha Fest vino acompañado de un bajón de audiencia en comparación con el año pasado, cuando había logrado un share del 18,1% y una media de 123.000 telespectadores. Este especial de Luar, retransmitido en directo desde el Lalín Arena por la TVG, duró más de tres horas, hasta pasada la una de la madrugada. Al margen de las actuaciones de Vicco, Nil Moliner o Rozalén, también hubo protagonismo para los artistas locales, como el inefable Pachi Show, que se hizo de rogar hasta el tramo final.

Concierto de la Banda de Lalín

La Banda de Lalín ofreció anoche el ya tradicional Concerto do Cocido. El Auditorio Municipal registró una gran entrada para disfrutar del recital brindado por la formación que dirige Marcel van Bree. El repertorio, especialmente seleccionado para arrancar sonrisas al público, consiguió su propósito. Como dicen desde la propia banda, una Feira do Cocido sin el concierto de la víspera “es como un cocido sin lacón, ni cachucha, ni grelos, ni chorizos, ni patatas”.

Exposición de Bernabé

Por otro lado, la tienda de Bernabé en Lalín expone fotografías de la Feira do Cocido desde la primera, en 1968. La muestra llama la atención de quienes transitan por la calle Joaquín Loriga, que se acercan al escaparate a curiosear. Lógicamente, lo que pueden ver vecinos y visitantes es apenas un 5% de su amplio archivo.