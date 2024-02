Sello suma e segue, e xa van seis victorias consecutivas! A parroquia semella non ter rival e volveu gañar o concurso de carrozas da Feira do Cocido. Impúxose coa súa proposta dos traballos da pedra titulada Os Canteiros, na que non faltaba detalle: desde un tractor Barreiros de 1961 á cabeza ata a sorpresa final dun muiño de auga en funcionamento, pasando polo detalle da pedra labrada e grafiada en cores do porco que creou Fernando Pereira para o cartel deste ano.

Sello embólsase 2.000 euros, dos que 500 serán doados ao departamento de Oncoloxía do Hospital Clínico de Santiago, tal como confirmou onte a veciña e concelleira Tere Varela. Obtivo 144 puntos de 150 posibles por parte do xurado, formado por membros dos medios de comunicación. En segundo lugar, con 137 puntos e 1.500 euros de premio, quedou Cabaleiros de Lalín, presidida por unha leira de milo e con distintos muiños –o tradicional de Galicia cunha moa auténtica operativa e outro de orixe celta– ou un forno cocendo pan. Terceira foi a Cooperativa de Botos, con 133 puntos e 1.000 euros de galardón, pola súa representación do proceso da malla, cunha malladora e unha aventadora antigas e na que non faltaba o palleiro, un muiño e un forno. A Carballeira de Cercio obtivo 121 puntos e 500 euros, coa súa dramatización da primeira Feira do Cocido na Sala Xalvi e co alcalde Licho e o pregoeiro, Álvaro Cunqueiro, entre outros. Só houbo estas catro carrozas, frente ás seis do ano pasado, pois a do Centro Comercial Pontiñas Gadis participou fóra de concurso. Un porco de dúas patas, Don Cocho, abriu o desfile e outro de catro, Queitano, pechouno. Entre medias, hora e cuarto de vistosas propostas para goce da concorrencia coa moi explicativa locución, un ano máis, da xornalista Belén Xestal. A Banda de Gaitas Os Dezas de Moneixas deron paso aos Cabezudos de Laxeiro, obra de Luchi Iglesias, e ao Entroido dos Vellaróns de Riós, figura recuperada en 2007 logo de anos desaparecida. Non faltaron clásicos como Os Miúdos de Arcade, precedidos de dous mouchos, Os da Caña de Marín, Cor Café de Pontevedra, Os Remolóns de Vilagarcía e Luces de Tomiño.