A Taberna A Riala da Zona dos Viños de A Estrada organiza para o próximo mércores 21 de febreiro a xornada “Pintxs Vascos”, que comezará a partir das 19.00 horas e contará coa colaboración do coñecido chef estradense Jaume García, á fronte do Velis Nolis Bistro. O acto consistirá en que todos os asistentes poderán degustar unha serie de pinchos polo prezo de 1,50 euros cada un, así como do tradicional txacoli e actuacións musicais que servirán para amenizar a velada. O evento é de entrada libre, polo que todos os que desexen coñecer mellor a gastronomía vasca poden achegarse a pasar unha tarde de mércores diferente.