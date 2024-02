O Entroido da Ulla xa arrancou motores nas comacas onte coa súa primeira parada na parroquia silledense de Lamela. Tres xeneralas e tres xenerais déronse os altos no campo da festa repasando toda a actualidade local e os acontecementos máis destacados do ano. Como era de esperar, fíxose referencia aos comicios autonómicos, así como os xenerais e municipais. Algún tamén se meteu coa fachada da nova casa consistorial, edificio inaugurado en outubro do pasado ano 2023, porén a tónica predominante foi, como manda a tradición, o sátira e o humor, rimando como só os xenerais o saben facer.

Estas máscaras típicas da zona do río Ulla comezaron a congregarse para disputar os seus “piques” rimados en torno ás 17.30 horas. Porén, antes tivo lugar un desfile de disfraces onde se xulgaba ás mellores comparsas, que máis tarde, a iso das 18.30 horas, recibían os premios ao concurso. Deste xeito, a primeira posición levouna a comparsa As Ruliñas de Rodeiro, que meteu no peto un vale de 150 euros para gastar no comercio e a hostalería local doados polo Concello de Silleda e entregados pola edil Mónica González. O segundo posto, premiado con 100 euros, recaeu no Tour de Lamela, un grupo que divertía aos presentes con ciclistas en bicicletas raquíticas. Finalmente, houbo tres accésits para os terceiros, de 50 euros cada un. Estes foron dar aos Espantallos, Las chicas de San Ildefonso e unha comparsa de Dornelas na que ían disfrazados de pavos reais.

Despois dos principais actos de entroido, os asistentes quedaban desfrutando da festa e da música a cargo do DJ Houses, nunha agradable xornada que grazas ao bo tempo e as cálidas temperaturas fixo que se xerase un incríble ambiente festivo nesta parroquia silledense, pechando así a primeira cita da axenda carnavalesca na zona.

Mouros, escribano e frade volven a Merza

Se onte era Lamela, hoxe tócalle a quenda a Merza, en Vila de Cruces. Esta á unha das citas máis orixinais da zona en canto a celebracións de Entroido se refire, e un ano máis vólvense dar cita nesta parroquia cruceña os xenerais cos seus altos, os mouros co seu discurso, o escribano co seu repaso e o frade co seu sermón. Do mesmo xeito, contarán tamén cun desfile de carrozas e un concurso de disfraces onde se premiará a orixinalidade nas categorías de carrozas, grupos colectivos, individual e mención especial, con cantidades que van dende os 200 aos 30 euros. O evento comezará a andar a partir das 16.30 horas, cando iniciará o desfile de máscaras. Ás 17.30 tocará o Alto dos Xenerais e demais figuras tradicionais, mentres que a Charanga BB+ ameniza a xornada e se ofrece chocolate con churros para os presentes.