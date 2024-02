Estradenses que triunfan tras los fogones

Hoy en día son cada vez más los que levantan una ceja cuando escuchan la palabra “vocación”. Parece que el escepticismo crece mientras se intenta navegar el peligroso mar de las expectativas, la pasión por el trabajo y el respeto a la vida personal. En su máxima expresión, el cinismo ve difícil de digerir que alguien elija una profesión no por las condiciones laborales asociadas, sino porque verdaderamente disfruta de su empleo. Mucho más si se habla de una suerte de llamada desde la infancia o la juventud –esos pocos afortunados que desde siempre supieron lo que querrían ser de mayor.

Sin embargo, si existe una profesión que sirve para callar las bocas de aquellos que dudan, es la del chef. Horarios inacabables, ajetreo durante el servicio, planificación al milímetro y la expectación que se enciende en aquel cuyo trabajo es diariamente sometido a juicio por el comensal, son algunas de las contrapartidas que un cocinero debe enfrentar en su día a día. Por no hablar de los festivos laborables y la falta de conciliación, de ningún tipo.

Todas estas son cuestiones que echarían para atrás a más de uno, pero que no pueden vencer a la férrea voluntad de los que sí tienen vocación. Este es el caso de los estradenses Óscar Durán Costoya (28), Fabio Touceda Rozados (29) y Fausto Tejo López (31). Los tres son jóvenes que cuentan con en torno a los diez años de experiencia en un sector que por muchas razones se puede entender precario, especialmente para los que están empezando. La práctica hace al maestro y con el tiempo han conseguido hacer su sitio en las cocinas de diversos establecimientos, llegando incluso a desarrollarse profesionalmente en el extranjero, como lo hacen Durán y Touceda en Francia.

Sus trayectorias han sido diversas y de ellas hablan en una conversación con FARO que puede leerse a continuación. No obstante, si algo tienen en común, a parte de su pasión por la cocina, es que para ellos todo obstáculo se supera con la sonrisa de aquellos que prueban sus platos.

A las nuevas generaciones les diría que si no les hace arder, no lo intenten

El estradense Fausto Tejo López, de 31 años, se formó como Técnico en Repostería, con un doble graduado superior en dirección de cocina y dirección de sala. Lleva trabajando de manera constante desde el 2018, siendo su puesto actual en Restaurante Nito. El motivo de dedicarse a este sector es, en sus palabras: “una cuestión de personalidad, ya que me considero una persona complaciente y el súmmun de la complacencia para mucha gente es la comida”. “No hay nada que me llene más el pecho que hacer un plato que satisfaga al cliente, al final es una simbiosis”. Para Tejo detrás de un plato hay muchas cosas que no se ven y que atañen a la rutina diaria de la cocina, como el “Mice en Place” para asegurarse de que todo está listo para el servicio, la preelaboración de algunos elementos para que todo vaya más rápido, o la limpieza de después de la partida. Asimismo, reconoce que existe cierta idealización de su profesión: “En programas como Masterchef o películas de cocina solamente se ve lo bonito, la acción, el transcurso de un servicio, pero eso es solo el 40% del trabajo de un cocinero”. Por este motivo sostiene que esta profesión solo puede ser vocacional y debe sentirse desde joven: “A las nuevas generaciones les diría que si no les hace arder por dentro, ni lo intenten, tiene que ser un rugido interno”. Ya que solo así se pueden perdonar, bajo su punto de vista, las duras condiciones asociadas al empleo. En este sentido, él mismo no se ve toda la vida ejerciendo y espera en un futuro pasarse a la docencia.

Produce satisfacción pero las condiciones en España son una basura

Fabio Touceda Rozados, de 29 años, es también un estradense emigrado en Francia por la cocina. De hecho, forma parte del equipo de Óscar Durán en Abbaye de la Bussière. Lleva trabajando en este sector unos ocho años, y al igual que la mayoría de los que escogen esta profesión, se decantó porque: “Siempre me gustó cocinar, ya desde que era pequeño”. Touceda cuenta que este trabajo envuelve mucho más que cocinar, pues llevar una cocina requiere tareas administrativas y de gestión que muchos desconocen. Incluso hay una faceta de I+D asociada a la creación de nuevos platos”. En cuanto a la percepción en el imaginario colectivo de lo que supone esta profesión, por ejemplo, en términos de estrés, el estradense reconoce: “Es cierto que la cocina puede ser estresante, pero mucho depende de la organización, porque con un buen sistema se puede llevar mejor, aunque en definitiva para mí el momento del servicio es el más agobiante”. Por otro lado, Touceda narra que los puntos fuertes son: “La satisfacción de ver a la gente feliz degustando tu comida”, mientras que en términos de condiciones laborales: “Son una auténtica basura, sobre todo en España, lo cual es una pena, pues tenemos profesionales muy cualificados”. Finalmente, para él su meta es “el éxito de un chef va más allá e las distinciones que pueda ganar, como la estrella Michelín o el sol Repsol, para mí el mayor éxito es que los comensales salgan contentos”.

Mi meta es elaborar una receta que nunca nadie haya hecho antes

Óscar Durán Costoya tiene 28 años y lleva diez de ellos trabajando detrás de los fogones. Se decidió a empezar una carrera en este sector formándose en dirección de cocina “por vocación”: “Siempre tuve mucho interés e inquietud por la cocina”. Este mundo no le era desconocido, pues su familia dirige un conocido bar y restaurante en la villa estradense. Durán paso por establecimientos tan conocidos como la Casa Beatnik, en Vedra, pero en la actualidad trabaja en Abbaye De la Bussière, un hotel-restaurante ubicado en Borgoña– Francia– y que forma parte de la guía Michelín 2023. Allí mantiene una rutina diaria que consiste en: “Comprobar de manera la producción, elaboración y procesos de transformación de los alimento, ajustándonos a las reservas diarias, realizar y recibir pedidos, gestionar la comida del personal de todos los departamentos...etc”. En cuanto a las responsabilidades de su puesto, el chef estradense explica: “Debo seleccionar el personal, comunicarme con otros departamentos y hoteles, elaborar los menús, adaptar la oferta gastronómica de manera continua y demás responsabilidades”. Óscar Durán conoce bien las luces y las sombras de la cocina, y aunque admite que es una profesión que te permite viajar y desarrollarte profesionalmente en cualquier parte del mundo, todavía hay aspectos a mejorar, como la falta de conciliación o los turnos nocturnos. En este sentido, sus dos metas son “trabajar 40 horas semanales y vivir tranquilo con un buena conciliación familiar” y “elaborar una receta que nadie haya hecho antes y que con los años se convierta en clásica”.