Vila de Cruces, xunto a Silleda e A Estrada, pode presumir de ser un dos concellos das comarcas que mantén viva a tradición do Entroido da Ulla, declarado Festa de Interese Turístico de Galicia. Por iso, os seus centros educativos organizan, por turnos, o festival escolar no que se revive a tradición do Alto dos Xenerais, as Parrandas ou os discursos dos Mouros. Este ano a organización correu a cargo do CEIP de Piloño, mentres que a vestimenta foi facilitada pola Asociación Vello dos Cornos, de Merza, parroquia que mañá festexa o seu Entroido. Un artesán foi o que creou dous cabaliños de madeira para que os Xenerais puideran recitar as súas coplas.

As actividades comenzaron a media mañá no auditorio Xosé Casal, coa participación tamén do alumnado do CEIP Nosa Señora da Piedade e do da materia de Regueifa do instituto Marco do Camballón.

A xornada arrancou cun documental elaborado por este instituto no que se recolle a relación entre o Entroido da Ulla e a batalla que en marzo de 1809 libraron un dos exércitos de Napoleón contra as milicias de lugareños de Cruces, Silleda e outras terras de Deza organizadas polos irmáns Benito e Gregorio Martínez. ¿E que relación poden ter? Pois, por exemplo, a vestimenta dos Xenerais.

A guerra e o mal estado dos colexios

Os Xenerais de onte abordaron nos seus atranques, no caso dos estudantes de Piloño, temas como a guerra, a contaminación de pelets nas praias ou o mal estado do patio do colexio. Houbo tamén algunha que outra crítica ao profesorado, un tema que tamén escolleu unha das Parrandas do CEIP das Cruces, mentres que a outra quixo falar dos desperfectos que tamén ten que arranxar a administración neste colexio. No caso de Piloño, estiveron ensaiando os versos xa ao longo de xaneiro, e a comunidade acudiu ao festival de onte disfrazada de vellos.

Para repoñer forzas, houbo unha merenda para todo o alumado presente, na que o Concello aportou agua e a froita. A administración local tamén se encargou das tarefas de son.