La Diputación de Pontevedra adjudica, por valor de 125.000 euros, el contrato para capacitar en competencias digitales a personas mayores de 50 años de Forcarei, Illa de Arousa, As Neves, Cuntis y Moaña. Estos recursos se enmarcan en el “Hub contra a fenda dixital e soidade non desexada no medio rural da provincia de Pontevedra”, que tiene hasta el 15 de febrero abierto el plazo para beneficiarse del programa.