¿La plaza mayor es la plaza mejor?

El corazón de A Estrada está en A Farola. Pretender cambiar esto es casi tan difícil como conseguir que la mayoría de los estradenses llamen a este céntrico emplazamiento del casco urbano por el nombre que oficialmente le corresponde: Praza de Galicia. Sin embargo, sin querer quitarle el protagonismo y el poso que le concede la historia a este cruce de caminos otrora denominado Plaza Principal o Plaza Ramiro Ciorraga, la plaza mayor de la capital estradense hay que buscarla a los pies de la casa consistorial. De nuevo, el día a día asigna el nombre popular de Praza do Concello, aunque el que verdaderamente le corresponde sea el de Praza da Constitución. Su diseño ha sido en muchas ocasiones objeto de intenso debate y acalorada polémica, la última hace justo cinco años. Estos días se cumple un lustro desde que las máquinas se adueñaron de esta plaza para levantar sus antiguas losas de cantería y crear la más diáfana y clara de las plazas de A Estrada.

Cinco años han mitigado las críticas que despertó esta construcción, pero no sirvieron para que el diseño haya ganado muchos defensores. Tiene sus puntos a favor, que no se le pueden negar: su estética está en consonancia con el diseño de la nueva y ampliada alameda municipal y es un espacio amplio y completamente diáfano. No obstante, que la convierta en el lugar idóneo para acoger un espectáculo de masas no quiere decir que la vuelva una plaza hermosa ni acogedora.

Sobre gustos no hay nada escrito. Eso está fuera de toda duda. Sin embargo, sin querer entrar en cuestiones de diseño, el carácter monumental del edificio en el que se asienta la casa de todos los estradenses es difícilmente localizable en la alfombra de blanco hormigón que se extiende desde hace cinco años a sus pies.

Los bancos y jardineras que delimitan la Praza da Constitución en algunos de sus extremos, junto con la incorporación de un par de esculturas en los últimos años, han ayudado a restarle dureza, aunque solo sea en sentido figurado, a este amplio espacio hormigonado. Y es que si ya era la mayor de las plazas públicas de la capital estradense, hace cinco años este recinto duplicó su superficie, pasando de unos 1.200 metros cuadrados a más de 2.200. Claro que el espacio de antes era de cantería –levantarla levantó también muchas ampollas– y ahora es toda de un hormigón que resulta muy difícil mantener limpio.

Aunque pueda tener partidarios, cuesta encontrar férreos defensores de la estética actual de la Praza da Constitución, más allá de los niños que aprovechan su superficie para poner a prueba bicicletas y patines. Ver gente disfrutando de una zona que, como sucede con cualquier plaza mayor, debería ser de esparcimiento es más difícil. No es habitual que la gente se detenga en un banco de este recinto, en especial porque el reflejo sobre el pavimento blanco incomoda mucho la visión en días de sol. Es, más bien, zona de paso, con la excepción de los días en los que acoge un evento. La fortaleza de los metros y la falta de atrancos nadie se la puede negar, aunque también es cierto que este carácter no es del todo nuevo, ya que la reforma que la empedró en el año 2003 ya le concedió este atributo.

Lejos queda ya aquella Plazuela del Consistorio con un primitivo jardín adornado con palmeras; lejos, también, aquel pedestal de granito con acera circular acordado para instalar una farola en el año 1951, como también distante empieza a quedar aquella mítica fuente luminosa que hacía a la vez de rotonda. En 1995 los coches se declararon non gratos en esta plaza, hasta que un empedrado puso fin definitivamente al tránsito y, de paso, al fluir del agua. Sin embargo no puede negarse que ese día el peatón hizo suya la mayor de las plazas de A Estrada, aunque ahora no tenga demasiadas ganas de pararse en ella cuando la cruza.