La cita gastronómica y el Carnaval disparan las ventas en los negocios cárnicos de Lalín

En 2023, con el remate de las restricciones por la pandemia sanitaria, la Feira do Cocido y el Entroido volvían a convertirse en citas perfectas para las comidas en familia, por lo que la venta en carnicerías había sido excelente en las semanas previas. Y este año va camino de ocurrir lo mismo, con un predominio absoluto del lacón, las cacheiras y los chorizos en la cesta de la compra en las carnicerías.

Desde A Principal, Rodrigo López explica que “los clientes fueron previsores en los encargos, y ya estamos despachando desde la semana pasada” producto para las dos citas gastronómicas más importantes del invierno. Añade que “la clientela no escatima en sus pedidos, porque aunque sean cuatro o cinco personas las que van a comer juntas, se llevan un lacón entero o una cacheira”. La responsable de comunicación de Embutidos Lalinense, Cruz López, también coincide en el peso de los grupos pequeños a la hora de hacer el cocido en casa, puesto que las familias o grupos muy grandes optan por pasar esta fiesta en un restaurante y así evitan tener que pasar varias horas en los fogones para que la comida resulte excelente.

Sube hasta la leña

En cuanto al precio, en Embutidos Lalinense sí hubo un ligero incremento, comprensible si se tiene en cuenta la subida en los últimos meses de las materias primas así como los costes laborales. Basta con recordar, por ejemplo, que la tremenda sequía del año pasado mermó la cosecha de cereal, o que los vaivenes en el precio del combustible motivan que el transporte de animales y de su alimento también acabe por encarecerse. Por subir, hasta la leña ha subido su precio, como explica Rodrigo López, que puntualiza que quizá ha ascendido más la carne de pollo que la de cerdo. “A nosotros nos viene algún cliente con el tíquet del año pasado, para comprar la misma cantidad ya que van a comer el mismo número de personas, y resulta que el precio no varía”.

En esta carnicería el producto se compra en fresco, para ser salado y después pasar a la fase de ahumado. En diciembre, las lluvias no ayudaron a este proceso, ya que el frío ayuda a que la carne seque mejor. Pero no va a haber escasez. “La carne se sala en cámaras y a la hora de curar, puede ser que la humedad lo retrasase”, pero el suministro está garantizado. Eso sí, lo de carne ahumada o sin ahumar a la hora de vender va por zonas, apuntan desde Embutidos Lalinense.

Y en cuanto a la meteorología, puede que las precipitaciones de diciembre y las elevadas temperaturas de estos días ralentizasen esa fase de ahumado, pero el domingo, día de la Feira do Cocido, la previsión de cielos casi despejados y temperaturas más propias de comienzos de primavera ayudarán a que la cita vuelva a ser, una vez más, multitudinaria.

Conservas agotadas

El Cocido también tiene cierto impacto en las carnicerías más pequeñas, como Carnicería Faílde, en Prado, donde por temporada suele prepararse una decena de cerdos, sobre todo mediante ahumado y con animales cebados en la zona, como en los otros dos negocios mencionados. En Cárnicas Anzo señalan que el ritmo de ventas es muy similar a la del año pasado por estas fechas.

Por otra parte, hace más de una década, en 2011, Embutidos Lalinense se convirtió en la primera empresa en vender cocido y lacón con grelos en conserva. En la actualidad, estos productos siguen incrementando su demanda, hasta el punto de que se encuentran agotados, salvo los grelos, como puede confirmarse en su página web. Las ventas más altas se producen en otoño e invierno.

Cruz López señala que la firma está en un proceso de remodelación de las instalaciones de Agruchave, y avanza que tras estos trabajos se dará a conocer una nueva línea de conservas, con productos derivados del cerdo. Son alimentos de quinta gama, sin conservantes ni aditivos. y de larga duración. La empresa, además, celebra en este 2024 sus 75 años de actividad. Menos recorrido tiene la tienda de A Principal, dos años, pero en este periodo el boca a boca de la clientela ha disparado su actividad.

Los alojamientos rozan el lleno para el fin de semana

De Valencia y de Madrid, así como de otros puntos de Galicia, son los huéspedes que se alojarán en el Hotel Palacio este fin de semana, para disfrutar de la Feira do Cocido. Algunos compartirán alojamiento con las personas que se presentan tanto mañana como el domingo a las oposiciones de personal sanitario que tendrán lugar en el recinto ferial de Silleda. Idéntica situación se da en el Hotel spa Norat Torre do Deza, en el polígono industrial Lalín 2000. Los clientes que acuden a la cita gastronómica de Lalín reservan una o dos noches, y varios ya se han decantado por este alojamiento en las ediciones anteriores del Cocido para disfrutar de actividades paralelas o del spa con que cuenta el hotel. Sobra decir que quien desee comer el domingo en un restaurante lalinense lo va a tener muy complicado si no ha reservado semanas atrás, o incluso meses.

La Feira do Cocido cae casi en el ecuador del Mes do Cocido, que arrancó el pasado 15 de enero y terminará el día 14. Cuando comenzó este Mes do Cocido, varios restaurantes apuntaban que estaban casi completos, sobre todo los fines de semana. Cabe recordar que en dicha iniciativa también están involucradas queserías, productores de miel, pastelerías, fruterías y distribuidoras de alimentos asentadas en la cabecera comarcal dezana. También es cierto que este año el Cocido es muy temprano (siempre el domingo anterior al de Carnaval), y podría acortar la temporada de degustación de este plato. Pero hace tiempo ya que tanto el Concello como los propios restaurantes trabajan para echar abajo ese tópico: un cocido puede comerse hasta en los meses de verano.

Los grelos se enfrentan ahora al calor

Días atrás, les contaba que el suministro de grelos para el Cocido podía peligrar, por obra y gracia de las precipitaciones que se registraron en otoño, y que fueron de tales dimensiones que en algunas fincas de Silleda y de las que se abastece A Rosaleira, se perdió un 50% de la cosecha. Pues ahora, en las jornadas inmediatas a la Feira do Cocido, las temperaturas primaverales aceleran la floración de esta verdura, como explica Carla Capelas, de la tienda D’Aldea, en Lalín. Sí habrá grelos para las celebraciones de este fin de semana, pero el problema está en que Capelas suministra a varios restaurantes que, al menos hasta marzo, echan mano de esta verdura, y no parece que la meteorología esté dispuesta a ayudar.

Pero siempre hay un plan B, que en este caso consiste en echar mano del repollo, en caso de que fallen los grelos. El año pasado, en la frutería en que trabajaba Carla Capelas, en la rúa da Ponte, la demanda de repollo se impuso de forma clara a los grelos, “hasta el punto de que el 75% de las ventas era de esta verdura”, precisamente porque el grelo escaseaba, pero por las heladas. Este año, sin embargo, por el momento se mantiene la tendencia contraria. Y en caso de que las fruterías y tiendas dezanas no consigan cubrir toda la demanda, los restaurantes pueden echar mano de los grelos que se cultivan en Castilla y León o en Portugal. La IXP Grelos de Galicia, sin embargo, no puede acudir a proveedores foráneos, lógico.