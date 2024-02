O Entroido está á volta da esquina e os concellos de Deza e Tabeirós-Montes prepáranse para darlle á veciñanza programas cargados de actividades. Entre elas, a que non pode faltar é o tradicional concurso de disfraces. Tanto Rodeiro como Cerdedo-Cotobade xa fixeron públicas as bases para esta competición entre máscaras.

No caso de Rodeiro, o concurso terá lugar o domingo 11 de febreiro ás 19.00 horas na rúa B, con carpa e animación musical da Batucada Baiband e Dúo Ciclón., haberá catro premios para as carrozas, indo de 500 euros as que queden en primeiro lugar, 400 para os segundos, 300 para os teceiros e 200 para os cuartos. Na categoría grupal de adultos os gañadores levarán 200 euros, mentres que os segundos levarán 150 e os terceiros 100. Estas contías repetiranse tamén na categoría grupal para meniños. En individual e parella de adultos e meniños volven a repetirse as cantidades, de maneira que se levarán 100 euros os gañadores, 75 os segundos e 50 os terceiros.

Ademais, o luns 12, martes 13 e mércores 14 de febreiro haberá entroido infantil de 9.00 a 14.00 horas, para o cal haberá que inscribirse entre hoxe e o 9 de febreiro.

Mentres, Cerdedo-Cotobade recóllense cinco categorías: individual infantil, individual adulto, parella infantil, parella adulto e grupos do concello, e pon como requisito participar no desfile. Para poder entrar no concurso habrá que inscribirse no Concello mediante a cumprimentación dun formulario anexo ás bases., a data límite é o 8 de febreiro ás 12.00 horas para o Entroido de Cerdedo e Carballedo, aínda que para este último aceptaranse ata o día 22 de febreiro ás 14.00 horas O resto poderá facelo deste xeito ou de maneira presencial, o 11 de febreiro no Centro Cultural de Cerdedo entre as 16.00 e as 17.00 horas, ou o sábado 24 do mesmo mes, no mesmo prazo horario.

Así pois, os premios segundo as diferentes categorías son, na infantil individual 50 euros, na infantil por parella 70 euros, en adultos individual 75 euros e adultos parella 100 euros. Do mesmo xento, para os grupos, que deberán estar formados maioritariamente por persoas censadas no concello, haberá as seguintes contías: de 10 a 15 participantes, 125 euros por un desfile e 150 polos dous. De 16 a 25 participantes, 150 euros por un desfile e 175 polos dous. E finalmente, se a formación está composta por 26 integrantes e participan nun só desfile recibirán 225 euros, mentres que se o fan nos dous serán 250 euros. A participación está limitada a trece grupos por orde de inscripción.