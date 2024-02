“Presentar este disco na Estrada e no Candil de Silvia foi un capricho meu”

O Candil de Silvia acolle o sábado a partir das 21.00 horas a presentación do novo disco de Loita Amada, “Rematou o simulacro”. Só un centenar de persoas poderán asistir a esta posta de largo polo reducido do espazo e a maior parte das entradas xa están vendidas. As que quedan pódense mercar na Billeteira, Lugar del Vino ou no propio Candil de Silvia. Antes desta presentación falamos co estradense Pablo Carracedo, máis coñecido como Jasper, para saber un pouco deste novo proxecto que supón un xiro na súa traxectoria.

–Fai pouco máis dun ano vostede e máis eu falabamos do seu cambio radical, pasando do rock combativo de Nao a un proxecto moito máis pausado e preto dos cantautores. Era Loita Amada. Agora, e despois de escoitar o seu novo disco, creo que ten moito que explicarme.

–Si, a verdade é que isto cambiou moito. A min persoalmente gustoume moito ter unha pila de cancións dun estilo diferente e verme capaz de gravalas para crear un disco. Eran cancións dun estilo máis pop ou cantautor. Cerca tamén da música tradicional. Debo recoñecer sen embargo que non creo que sexa o pau que mellor se me dea ou o que máis me guste. Tivemos ademais unha xira de salas que foi marabillosa pero estivemos en poucos festivais e nos non somos xente de quedarnos quietos. Somos xente que afrontamos as adversidades tirando para diante. Nunca nos vence o desánimo. Así que decidimos facer unha reunión e dela saíu a idea de facer unha banda ao vello uso, na que todos os músicos son socios. Ademais, acordamos facer un disco cun estilo que nos gustase máis a todos e que me gustase máis a min, que son o compositor. De aí nace “Rematou o simulacro”.

–Con ese título da a sensación precisamente que está pasando páxina co anterior.

–Pódese dicir que si. A nós gústanos sempre expresarnos dende a retranca. A verdade é que houbo moita xente que quedou asustada do cambio de estilo que din despois de Nao con Loita Amada. Este título é como un guiño ou unha brincadeira para toda esta xente. Para dicirlles que xa rematou o simulacro e que volvemos facer o que mellor sabemos, dar caña e cantar todos a viva voz nos concertos cunha banda moi potente. Esa é a idea do título.

–Que nos imos atopar nesta nova versión de Loita Amada 2.0?

–Son nove canción de estilos moi diversos. Sempre bebo de moitas fontes diferentes, aínda que en xeral sempre cun estilo moi cañeiro. No caso da temática hai letras moi diversas. Sempre digo que canto de amor e de liberdade. Hai cancións de amor e de desamor pero tamén cancións cunha carga política potente. Isto ven da situación que estamos vivindo por exemplo en Palestina ou con todo este tipo de revoltas a nivel mundial. Tamén quería falar do tema do racismo, que vexo un repunte deste problema dun tempo a esta parte. O pobo galego nunca foi racista porque un día fomos nós os emigrantes. Non debemos esquecer iso. Ademais hai moita cultura popular de diversos países pero todo cunha base moi punkarra.

–Como foi a formación desa nova banda?

–Da xente que estaba comigo na primeira xira de Loita Amada seguimos mantendo a varios e con forzas e gañas renovadas de facer este disco. No anterior fíxose o disco e logo viñeron os músicos. Iván Bernárdez está de baixista, Iván Barreiro, de guitarrista; María Prado, na trompeta; e Xiana Naval, no trombón. Logo recuperei a unha pésoa que musicalmente é moi importante para min que é Amos, quen foi batería de Nao na maior parte da súa historia. Nébeda dou un paso a un lado, porque non se vía cómoda neste estilo, pero sigue formando parte do proxecto. Ela encargouse de facer todo o deseño gráfico do disco.

“A idea é tocar e saír un pouco das pantallas”

–Vendo o estilo deste novo traballo está claro que é perfecto para levalo ao escenario.

–Si, iso é algo que botei moito en falla. Quero ir a máis festivais e que a xente baile e se mova moito máis. Temos a presentación este sábado na Estrada e imos a facelo a ras de xente, bailando con eles, facendo o parvo e disertando. Gustaríame recuperar esa acción que tiña en anos anteriores.

–Falando diso, O candil de Silvia non é o sitio habitual para facer este tipo de presentacións de disco.

–Non, foi un capricho meu presentar este disco na Estrada. Esta é a miña vila e onde máis querido me sinto. É o sitio no que vivo e o que máis me gusta. O candil de Silvia e a Zona dos Viños é o lugar onde máis cómodo me atopo. Ademais debo dicir que teño una débeda con Silvia, porque foi unha das persoas que liou ao concello para que no seu día puidésemos tocar nas festas da Estrada. Por iso quixen facelo aquí, nun local onde non se adoitan facer concertos. Imos a vacílao completamente para que collamos as cen persoas que imos meter. Xa están case todas as entradas vendidas. Creo que vai ser unha festaza. Van vir ademais os Rukula, que é un grupo que moita festa. Ven tamén Arkarazo, dende o País Vasco, a facernos o son.

–Cen persoas... apertadas.

–Se non cabemos, abrimos as portas e que todo o mundo gozo. Vai ser un día moi especial e estamos moi ilusionados. Virá ademais moita xente de fora da Estrada, que xa mercaron entrada anticipada.

–Este é o punto de partida pero, xa teñen máis concertos previstos?

–Si, imos facer unha xira de catorce salas nos próximos meses. En febreiro temos catro. En marzo e abril é o groso da xira e finalizamos en maio. Imos ir ao País Vasco e Barcelona e tamén ás principais vilas galegas. Logo tamén a outras máis pequenas como Viveiro ou Melide. A idea e tocar e saír un pouco das pantallas.