A Asociación de Pacientes e Usuarios do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) reitera a denuncia feita hai xa oito anos sobre as condicións en que están sendo atendidos os doentes oncolóxicos que deben recibir tratamento no hospital de día. Asegura que a sala de espera “é claramente insuficiente para os pacientes e os seus acompañantes”, e considera que “a solución que se buscou para esta situación foi situar asentos nunha zona de paso por onde transita quen vai a outras especialidades ou ao ascensor”. Engade que “a atención recibida por parte do persoal sanitario é valorada moi positivamente polos usuarios do servizo, pero é evidente que a dotación resulta insuficiente”.

Desde a Xerencia do CHUS lémbrase que xa en novembro se anunciou un proxecto de humanización das salas de espera dos hospitais de día oncohematolóxicos galegos. Contempla un investimento de 1,5 millóns de euros para habilitar melloras nas salas de espera, como novo mobiliario e o deseño dunha estética agradable; e, no caso de Santiago, tamén está prevista a ampliación destes espazos.