Ante los constantes cortes de agua que padecen vecinos y vecinas de Carragoso, la concejala socialista Alba Forno considera que es lamentable “que la ciudadanía de Lalín sufra un problema del siglo pasado en un Concello como el nuestro”. Y, dado que el agua es un bien básico, añade que las personas afectadas por estas averías “no pueden estar en un sinvivir por no saber cuándo les va a faltar, ya que el agua es necesaria para la vida diaria”.

Forno recuerda que en Carragoso no se producen cortes puntuales del suministro, sino que son fallos reiterados y a menudo. Añade que estos cortes son incluso más frecuentes durante los fines de semana, según indican los vecinos, “y en un fin de semana como el que está por venir, con la Feira do Cocido y festejos en muchas casas, no se puede permitir que haya este problema”. Desde el Concello, el concejal de Obras, José Cuñarro Torres, indica que los técnicos municipales están buscando una solución. La rotura en las canalizaciones puede deberse a su antigüedad y al material en que fueron fabricadas, en fibrocemento. La concesionaria del servicio, Aquadeza, ha reparado ya varias averías, que precisamente por el cambio de material y la renovación de las canalizaciones han dejado de producirse en algunas rúas, como la calle 37.

Malos olores

Carragoso no es el único enclave que padece problemas que no deberían darse en un concello con las dimensiones de Lalín. Sobre las quejas de los malos olores en las rúas T y Ramón Aller, Alba Forno indica que “nos consta que se trasladó a la empresa la necesidad de darle una solución, que lleva años siendo demandada y que a día de hoy no se atajó el problema”. Las personas que residen en esta zona, en el entorno de Fonte Sanguiña, llevan casi tres años padeciendo olores de tal intensidad que hasta les resulta difícil estar dentro de sus viviendas o incluso dentro de los negocios de hostelería de la zona. Apuntan que, de no darse una solución inmediata, colocarán pancartas en la calle.

Por estas cuestiones, desde el PSOE se exige “que se preste un servicio municipal de calidad, ya que son numerosas las quejas en diferentes calles y áreas de Lalín que afectan a la vida diaria de nuestros vecinos y vecinas, además de dar una mala imagen de la villa”. El partido recuerda que la empresa concesionaria lleva casi un año al frente del contrato “y este tipo de problemáticas no pueden seguir sosteniéndose en el tiempo”.