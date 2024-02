La capital de la comarca de Deza se prepara para el “días grande” de su festividad más destacable, la Feira do Cocido. El alcalde de la localidad, José Crespo, acompañado de la concejala de Turismo, Begoña Blanco; el secretario xeral de Política Lingüística; Valentín García; y la directora de Promoción de Turismo de Galicia, Carmen Pita, presentaron ayer el programa de la cita gastronómica en el CSHG (Centro Superior de Hostelería de Galicia). La localidad celebra la quincuagésimo sexta edición de este evento que atrae cada año a decenas de miles de visitantes.

La cita gastronómica, Fiesta de Interés Turístico Internacional desde 2020, se celebrará el próximo domingo, 4 de febrero. Como antesala al día propio, la Televisión de Galicia retransmitirá mañana por la noche desde el recinto Lalín Arena la ya tradicional Gala do Cocido. El evento presentado por Esther Estévez y Xosé Ramón Gayoso contará con la entrega del Premio Nacional de Xornalismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro, promovido por el Concello de Lalín.

“La Feira do Cocido es hoy una marca y es sinónimo de Lalín. Estamos en el reto de convertirlo en una pata económica vital para nuestro pueblo y para la Galicia interior”, manifestó el regidor. Lograrlo pasa, en gran medida, por su desestacionalización. En este sentido, anunció que su gobierno trabaja en “algún evento de verano”, de modo que “pueda dejar claro que el cocido es un plato de todo el año”.

Crespo también confirmó que están “en conversaciones” para crear un lobby integrado por la Feira do Cocido, la Festa do Pulpo de O Carballiño y la Festa do Marisco de O Grove, entre otras. Esta organización “perseguirá la internacionalización de estas citas”, destacó Crespo, que aludió a las presentaciones en Nueva York, Miami o Madrid.

La concejala de Turismo dio cuenta de la participación de más de medio centenar de productores y de una veintena de restaurantes en la feria de este año. Recalcó que, aunque la fiesta se enmarque en un día, “hay cocido en Lalín todo el año”, más allá también del “mes” dedicado especialmente al plato, el que va desde San Amaro (15 de enero) a San Valentín (14 de febrero). En materia económica, Blanco resaltó la consagración del cocido como una “pata económica más para todos”, en referencia a la importancia para el desarrollo del municipio. Dejando claro que “se puede vivir vendiendo solo cocidos”.

En sintonía con estas declaraciones, Valentín García hizo referencia al componente cultural de esta comida en la sociedad gallega, afirmando que “el cocido de Lalín es la catedral de las fiestas gastronómicas”. “Lalín ha sabido investirse de esa autoritas que da preparar la comida gallega más universal y darle calidad y proyección turística”, sentenció.

Por otro lado, Crespo desveló que Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, exconselleiro de Relacións Institucionais con Manuel Fraga e impulsor del Xacobeo, será comendador de la edición de este año. También pasará a formar parte de esta orden la escritora Yolanda Castaño, pregonera de la fiesta.