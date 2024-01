Vecinos de Carragoso sufren constantes cortes de agua debido a la rotura de las canalizaciones

Vecinos del barrio periurbano de Carragoso, en Lalín, denuncian los constantes cortes de agua que sufren a consecuencia de múltiples roturas en las canalizaciones de la traída municipal. El foco se sitúa en las calles 38 y Carragoso de Abaixo, en las que se pueden ver decenas de agujeros tapados por tierra o aglomerado en los que la concesionaria del servicio municipal de aguas intervino para reparar estas roturas en la red. La última zanja, de dimensión considerable, permanece cubierta de tierra después de que los empleados de Aquadeza solventasen una avería. A juicio de los afectados, el problema se debe a que la antigüedad de unas canalizaciones, todavía de fibrocemento, que rompen con facilidad y demasiada frecuencia.

José Manuel López, uno de los vecinos, explica que llevan meses padeciendo una situación que se agrava los fines de semana. “Estamos cansados de llamar a los obreros de la empresa concesionaria, que no salen de aquí, para atender nuestras llamadas. Hay días en los que hasta nos dan pena, porque pasan horas tratando de arreglar las roturas de las canalizaciones a la intemperie y acaban empapados por la lluvia”, comenta. Entiende que el ayuntamiento debería tener la sensibilidad suficiente y atender unas demandas “justas” por un problema que no es precisamente esporádico sino que se repite con excesiva frecuencia. Cuando alguno de los vecinos nota en su casa que baja la presión, las alarmas saltan de inmediato y todos ya son plenamente conscientes de que la red de la traída ha vuelto a romperse. A partir de ahí se reproduce la misma secuencia: los obreros de la concesionaria buscan la avería, retiran la parte de la tubería de fibrocemento afectada, y realizan un empalme nuevo con una canalización de PVC. “Esto pasa muy a menudo, pero quizá más los fines de semana”, dice una vecina, que lleva un bebé en su carrito.

Los afectados reclaman al gobierno municipal la renovación de la red de abastecimiento, al tiempo que recuerdan que ya no debería de ser de fibrocemento. Indican que en la calle 37, también afectada, sí se renovaron las conexiones y el problema quedó solventado. Otro de los incordios que sufren los residentes de esta zona son los baches que quedan en los viales después de las reparaciones en la red, asegurando que dañan las amortiguaciones de los vehículos.

Este no es el único problema que les ocasiona el agua a estos vecinos. Las inundaciones de vías y de entradas a las viviendas de la zona son constantes en días lluviosos, cuestión que atribuyen a que la Avenida de Cruces fue construida con una cota más elevada y por tanto el agua que circula por las cunetas acaba evacuando hacia sus casas.

Quejas por fuertes olores del alcantarillado en Fonte Sanguiña

Vecinos y hosteleros de las calles Ramón Aller y T, en el entorno de Fonte Sanguiña, demandan al ayuntamiento una solución “al problema de los malos olores que padecen desde hace tres años”. Hay afectados que ya comunicaron a la empresa concesionaria, responsable del alcantarillado, esta situación, “pero no le pusieron fin a la problemática”. Alegan que los olores son insoportables en algunos días incluso se perciben dentro de los locales y casas, “que hace difícil hasta estar dentro de las propias viviendas o locales”. Apuntan que un fin de semana como este, de la Feira do Cocido, “se va a ofrecer una mala imagen como villa, ya que por estas calles va a transitar más gente de la habitual”. Afirman que si no se les da una solución ya, están dispuestos a colocar pancartas en la calle. “No es un problema menor y ya son años sufriendo estos olores constantes, que por días se agudiza y se hace insoportable hasta estar en nuestras propias casas”, concluyen.