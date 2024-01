A Estrada implementará un nuevo sistema de recogida de basura de forma “inminente”

Cuatro años han pasado ya sin que demasiado haya cambiado en este aspecto, aunque según Constenla, el nuevo contrato saldrá a licitación “de forma inminente” en el primer trimestre de este año. Actualmente, la recogida selectiva se reparte entre varias empresas, de manera que la recogida de vidrio y envases ligeros la llevan dos compañías distintas, mientras que del papel y el punto limpio se encarga Coregal y del contenedor de restos, conocido como el contenedor verde oscuro, Geseco. Este último no debe confundirse con el marrón, donde van a parar los restos orgánicos y que a día de hoy es prácticamente inexistente en A Estrada.

Así pues, el edil de Medio Ambiente confirma que el equipo de esta área de gobierno ya se encuentra envuelto en la redacción del nuevo pliego en el que se contempla “una mejora del servicio en muchos niveles”, aunque no necesariamente una ampliación.

Entre las principales problemáticas que se pretende atajar con este nuevo sistema están, por ejemplo, la simplificación de las comunicaciones con las empresas encargadas de la recogida, al pasar de cuatro a una, pero además también se busca “mejorar la calidad del servicio en todos los sentidos”, comparte Constenla, quien adelanta que uno de los requisitos que se le pondrá a las empresas que concurran en el concurso del contrato será la elaboración de un estudio para conocer mejor la situación de la recogida selectiva en el municipio, especialmente en áreas rurales, donde han sido frecuentes las quejas por parte de vecinos que necesitan conducir hasta alguno de los colectores si desean reciclar. También la realización de campañas de concienciación sobre reciclaje para fomentar que cada ves más estradenses realicen esta buena práctica.

El edil de Medio Ambiente y servicios municipales no quiso desvelar más sobre los pormenores del nuevo contrato que espera ver la luz en los próximos dos meses.

La oposición se mantiene escéptica

Por parte de la oposición no se da nada por sentado hasta que no estén presentados los pliegos. Desde el PSOE se muestran escépticos a este nivel y consideran que tras cuatro años de espera, todavía se dan largas respecto a la fecha en la que dicho documento saldrá a licitación. Asimismo, hay varias cuestiones que preocupan a los socialistas. La primera, según apunta su portavoz, Luis López Bueno, es la irregularidad bajo la que se está llevando a cabo la recogida del contenedor verde: “Siguen funcionando con la prórroga de un contrato vencido, por lo que la empresa hace lo mínimo y el Concello no puede exigirles más”. Otra sería la deficiencia del servicio en áreas rurales, donde afirman que solo se realiza una recogida a la semana. “No es la primera vez que los vecinos de las parroquias se quejan porque los contenedores están a rebosar o se acumula basura durante días”, relata el edil del PSOE en A Estrada. En esta línea, y como se mencionaba anteriormente, la población del rural estradense tiene más difícil reciclar que la del casco urbano. Colectores como el del vidrio o el del cartón suelen escasear en las parroquias, dejando a muchos núcleos sin estos contenedores y por lo tanto obligando a sus habitantes a desplazarse, muchas veces en coche, para poder depositar estos residuos en la estructura pertinente.