La calle Joaquín Loriga de Lalín se corta desde las 8.00 horas de hoy para la realización de tareas de mantenimiento de cara al domingo, día grande del Cocido. Afecta al tramo entre Calvo Garra y Pintor Laxeiro, que se reabrirá una vez finalicen los trabajos. Además, por la semana grande de la fiesta el Concello acelera obras como la de Areal a fin de que esté lista.

Apertura comercial

Por otro lado, el alcalde de Lalín, José Crespo, pidió un encuentro de los comerciantes para abordar la posible apertura el domingo del Cocido y evitar así que unos negocios abran y otros no. “Animo a todos los que quieran, que abran, pero es complicado porque muchos son negocios familiares y no puedes tener abierto y atender a los invitados”, indicó.

Ayer se repartieron,en solo hora y media, unas 2.000 las entradas de la gala que la TVG emitirá este viernes desde el Lalín Arena. El Concello habilitó el consistorio como punto de entrega, con dos pases por persona, a partir de las 17.00 horas. No obstante, al menos un par de horas antes ya se había formado una hilera de jóvenes en la Praza de Galicia para con el objetivo de no quedarse sin las entradas para ver a sus artistas favoritos. La Feira do Cocido se presenta hoy a las 12.00 horas en el Centro Superior de Hostelería de Galicia, en Santiago.