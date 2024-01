Clases nas que todo se fía á improvisación

A regueifa é un canto ou cantiga entre dúas ou máis persoas que seguen un mesmo son durante o tempo que dura unha disputa sobre un tema determinado. Unha tradición galego-portuguesa que foi esmorecendo en boa parte do país, pero que agora colle novos folgos grazas ao labor de entidades como o Clube da Lingua do IES Marco do Camballón e do seu promotor, o filólogo, profesor, escritor e, por suposto, regueifeiro Sechu Sende. Amais de aprender a tradición, tamén se encargan de espallala.

Así, seis alumnos do instituto de Vila de Cruces impartiron onte un obradoiro de regueifa e improvisación oral no colexio O Camiño Inglés de Sigüeiro. Tiziana Martínez, Marta Iglesias, Elena Castro, Manuel Mella, Dani Casal e Miguel Varela ensinaron a improvisar ao alumnado do concello de Oroso e fixeron unha exhibición do Entroido da Ulla, mediante un atranque dos Xenerais. Esta representación forma parte dos máis de corenta alumnos que cursan as materias de Regueifa en segundo da ESO e Oralidade en terceiro, onde se traballa coa improvisación oral en verso e a difusión escolar da regueifa, explica o docente Sechu Sende.

O vindeiro venres pola mañá participarán, xunto aos colexios de Piloño e Vila de Cruces, no Festival Escolar do Entroido, no Auditorio Xosé Casal. E o sábado irán ao Encontro Regueifeiro na Casa de Rosalía de Castro, en Padrón, xunto a máis de trinta regueifeiros de toda Galiza, entre os que estarán históricos como Pinto de Herbón ou Suso de Xornes, xunto a Lupe Blanco, Sara Marchena e as novas xeracións, caso das cruceñas Nuria Penas e Lorena Medela.